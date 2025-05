Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 MAI 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Karim Ainouz

Cu: Fabio Assuncao, Nataly Rocha, Iago Xavier

Gen Film: Thriller

Durată: 120 min

Rating: IM 18

Dayana se află într-o căsnicie abuzivă cu fostul ofițer de poliție Elias, proprietarul Motelului Destino. Atunci când Heraldo, în vârstă de 21 de ani, ajunge la motel după ce a dat-o în bară și are nevoie de un loc pentru a se ascunde, Dayana devine curioasă și îl lasă să rămână. Pe măsură ce cei doi intră într-un dans al puterii și al dorinței, un plan periculos pentru libertate prinde contur.

Joi 18:50

Regia: Joe Carnahan

Cu: Kerry Washington, Mark Strong, Ed Quinn, Omar Sy, Da’Vine Joy Randolph

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 109 min

Rating: N 15

Doi foști iubiți cu o recompensă pe capul lor trebuie să fugă împreună cu fiul lor pentru a se pune la adăpost din calea fostului lor angajator, o unitate de operațiuni secrete care a fost trimisă să îi ucidă.

Marti, Joi 21:30

Regia: Valeriu Andriuta

Cu: Pavel Bartoș, Adrian Titieni, Șerban Pavlu, Bogdan Farcaș

Gen Film: Comedie

Durată: 100 min

Rating: AP 12

Patru prieteni de o viață – Ață, Matelu, Bebe și Vio – au transformat pescuitul într-un ritual sfânt, o evadare din agitația Bucureștiului și din rutina sufocantă a vieții de zi cu zi. Fiecare partidă de pescuit devine o aventură în sine, presărată cu capturi spectaculoase, eșecuri hilare și, desigur, beții memorabile. Însă, dincolo de distracție, cei patru împărtășesc un vis comun: să aibă propria lor baltă de pescuit, un loc doar al lor, unde să-și trăiască pasiunea fără nicio restricție. Singura problemă? Nu au niciun ban pentru a cumpăra balta.

Marti, Joi 21:00

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 87 min

Rating: AG

Trei prietene adolescente se luptă cu provocările de la școală, încercând în același timp să țină un secret bine ascuns: sunt sirene. Când secretul lor este expus pe social media, acestea pornesc într-o călătorie spre o insula secretă, unde speră sa poată reununța la puterile lor magice. Aventura lor este plină de surprize și neprevăzut, iar fetele descoperă care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață.

Dublat: Marti, Joi 14:50

Captain Sabertooth and the Countess of Grel / Capitanul Saberthooth si Contesa de Grel Avanpremiera