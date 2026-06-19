Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 25 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Supergirl 3D / VIP 3D Avanpremiera

Regia: Craig Gillespie

Cu: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz, Emily Beecham

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira.

Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății.

3D: Miercuri, Joi 20:50

3D VIP: Miercuri, Joi 21:30

Obsession / Obsesia Avanpremiera

Regia: Curry Barker

Cu: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, Andy Richter

Gen Film: Horror, Romantic, Thriller, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

După ce rupe o crenguță din misterioasa „Salcie a unei singure dorințe” ca să cucerească inima fetei pe care o place, un romantic incurabil obține exact ce și-a dorit. Curând însă descoperă că unele dorințe vin cu un preț sumbru și sinistru.

Miercuri, Joi 19:10

Minions & Monsters / Minionii și monștrii 3D Avanpremiera

Regia: Pierre Coffin

Cu: Pierre Coffin

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 85 min

Rating: AG

După succesul celei mai amuzante comedii a verii lui 2024, „Sunt un mic ticălos 4”, Illumination își extinde universul animat plin de veselie cu un nou capitol nebunesc, cu personaje complet noi, din cea mai mare franciză animată globală din istorie: „Minionii și Monștrii”.

Aceasta este povestea gălăgioasă, absurdă și absolut adevărată despre cum au cucerit Minionii Hollywoodul, au devenit staruri de cinema, au pierdut totul, au dezlănțuit monștri asupra lumii și apoi s-au unit ca să salveze planeta de haosul pe care tot ei îl provocaseră.

Dublat: Miercuri 14:50; Joi 15:00

Subtitrat: Miercuri, Joi 19:00

Tuner / Tuner – Sunetul perfect are un preț

Regia: Daniel Roher

Cu: Leo Woodal, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh

Gen Film: Crima, Drama, Romantic, Thriller, Dragoste, Muzica

Durată: 109 min

Rating: N 15

„Tuner” este primul lungmetraj narativ al regizorului premiat cu Oscar, Daniel Roher, și spune povestea lui Leo Woodall, un talentat acordor de piane, al cărui simț ascuțit al auzului atrage atenția infractorilor, auzul lui fiind util atât pentru acordarea unui Steinway, cât și pentru deschiderea seifurilor.

Odată cu încheierea carierei sale muzicale, cândva promițătoare, acesta lucrează în New York alături de Harry Horowitz (laureat al Premiului Oscar, Dustin Hoffman) și întâlnește o gamă largă de personaje, inclusiv o studentă la compoziție numită Ruthie (Havana Rose Liu), cu care leagă o conexiune neașteptată.

Vineri pana Marti 21:30

Miercuri, Joi 21:10

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 3D / VIP 3D

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

3D Dublat: Vineri pana Marti 13:10; 15:20

Miercuri, Joi 13:00; 15:10

3D Subtitrat: Vineri pana Marti 17:25

3D VIP Dublat: Vineri pana Marti 12:10; 16:15

In the Grey / Misiune la limită

Regia: Guy Ritchie

Cu: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 98 min

Rating: N 15

„Misiune la limită” urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să recupereze banii într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.

Vineri pana Marti 16:40

Miercuri, Joi 14:00

Disclosure Day / Ziua adevărului 2D / VIP 2D

Regia: Steven Spielberg

Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell

Gen Film: SF

Durată: 145 min

Rating: N 15

Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.

2D: Vineri pana Marti 20:50

2D VIP: Vineri pana Marti 18:20

Miercuri, Joi 18:40

Scary Movie 6 / Comedie de groază

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Vineri pana Marti 19:30

Miercuri, Joi 17:15

The Desert Child / Copilul deșertului

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali

Gen Film: Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.

Dublat: Vineri pana Marti 14:40

Miercuri, Joi 12:45

Backrooms / Backrooms: Fără ieșire

Regia: Kane Parsons

Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Horror, SF

Durată: 90 min

Rating: N 15

Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.

Vineri pana Marti 18:40

Miercuri, Joi 16:45

Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș

Regia: Karsten Kiilerich

Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Dublat: Vineri pana Marti 12:50

Michael VIP

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.

Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.

Vineri pana Marti 21:10

Miercuri, Joi 16:10

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri pana Marti 14:15

Miercuri, Joi 12:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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