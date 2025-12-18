Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 24 decembrie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
The SpongeBob Movie: Search for SquarePants / SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați 3D / VIP 3D
Regia: Derek Drymon
Cu: Clancy Brown, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Rodger Bumpass, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie Fantastic
Durată: 96 min
Rating: AG
SpongeBob și prietenii lui din Bikini Bottom pornesc pe mare în cea mai amplă și mai nouă aventură cinematografică de până acum… „Spongebob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați”. Dornic să demonstreze că e un tip curajos, SpongeBob pornește într-o misiune de a-și dovedi vitejia în fața lui domnul Krabs, urmărindu-l pe Olandezul Zburător – o fantomă misterioasă, un pirat spărgător de valuri – într-o comedie marinărească plină de aventuri care-l poartă în adâncurile cele mai adânci ale oceanului, acolo unde niciun burete n-a ajuns vreodată.
3D: Miercuri 11:00
3D VIP: Sambata pana Marti 12:15
Regia: Neagu Theo Thorn, Alin Panc
Cu: Alin Panc, Alexandru Pop, Sebastian Lupu, Paula Chirilă, Andra Iulia Stoicescu, George Remeş, Ion Grosu
Gen Film: Comedie, SF
Durată: 90 min
Rating: AP 12
Un extraterestru sosit pe Pământ cu misiunea de a-l distruge pentru a-și salva propria planetă se împrietenește cu trei ardeleni dintr-un sat unde toți bărbații se numesc Vasile. Când aceștia transformă resturile navei lui într-un cazan de țuică, planurile lor intră în conflict, iar prietenia lor e pusă la încercare. Însă, pe măsură ce tensiunile cresc, descoperă că secretul supraviețuirii ambelor lumi s-ar putea afla chiar în țuica lor.
Vineri pana Marti 18:50
Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / VIP 3D
Regia: James Cameron
Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet
Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller
Durată: 197 min
Rating: AP 12
Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.
3D: Vineri, Duminica pana Marti 15:40; 19:30
Sambata 15:40; 19:30; 20:50
Miercuri 12:00
3D VIP: Vineri pana Marti 16:10; 20:00
Miercuri 12:30
The King of Kings / Împăratul împăraților
Regia: Seong-ho Jang
Cu: Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill
Gen Film: Animatie, Familie
Durată: 104 min
Rating: AG
Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca o simplă poveste de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-I miracolele, împărtășindu-I încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem.
Dublat: Vineri pana Marti 11:20
Miercuri 13:00
Nuremberg
Regia: James Vanderbilt
Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks
Gen Film: Drama, Istoric, Thriller
Durată: 148 min
Rating: N 15
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.
Vineri, Duminica pana Marti 20:50
Five Nights at Freddy’s 2
Regia: Emma Tammi
Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio
Gen Film: Horror, Mister, Thriller
Durată: 104 min
Rating: N 15
A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului.
Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici.
Vineri pana Marti 13:30
Crăciun cu Ramon
Regia: Jesús del Cerro
Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu
Gen Film: Comedie, Familie
Durată: 100 min
Rating: AG
Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.
Vineri pana Marti 13:50
Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Marti 11:40
Tafiti – Across the Desert / Tafiti: Aventură prin deșert VIP 2D
Regia: Nina Wels
Cu: Kathleen Renish, Cosima Henman, Steve Hudson, Dela Gakpo, Mike McAlpine, Jeremiah Castelo
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie
Durată: 81 min
Rating: AG
Tafiti, o mică mangustă curajoasă, pornește într-o călătorie prin deșert împreună cu cel mai bun prieten al său, Pinsel. Împreună descoperă frumusețea naturii, își fac prieteni neașteptați și învață ce înseamnă camaraderia, solidaritatea și curajul.
Dublat: Vineri 12:30
The Yellow Tie / Cravata galbenă
Regia: Serge Ioan Celebidachi
Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips
Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica
Durată: 145 min
Rating: AG
Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.
Vineri pana Marti 16:00
