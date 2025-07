Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 18 – 24 iulie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Fantastic Four: First Steps 3D / Cei 4 Fantastici: Primii pași Avanpremiera

Regia: Matt Shakman

Cu: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 115 min

Rating: AP 12

Prima familie a universului Marvel se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum. Forțați sa găsească un echilibru între rolurile lor de eroi și cea de familie bine sudată, cei patru fantastici trebuie să apere Pământul de un zeu spațial lacom numit Galactus, și de vestitorul său Silver Surfer.

Joi 21:20

A Nun in the City / Facă-se voia ta! Avanpremiera

Regia: Frédéric Quiring

Cu: Marilou Berry, Isabelle Nanty, Barbara Bolotner, Neva Kehouane, Valérie Mairesse

Gen Film: Comedie

Durată: 86 min

Rating: AP 12

Povestea măicuței Lucie, o călugăriță devotată care, după 20 de ani de viață religioasă strictă, decide să părăsească mănăstirea pentru a-și căuta iubirea din tinerețe. Călătoria ei îi va pune la încercare credința și o va confrunta cu lumea modernă, plină de provocări și tentații neașteptate.

Joi 19:30

Super-Charlie Avanpremiera

Regia: Jon Holmberg

Cu: Silas Strand, Sven Björklund, Ulla Skoog, Tuva Novotny, Johan Rödin, Orlando Wahlsteen

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 80 min

Rating: AG

Wille, în vârstă de zece ani, a visat mereu să devină supererou și să prindă infractori alături de tatăl său, care este polițist. Însă visul lui se spulberă odată cu nașterea frățiorului Charlie. Nu doar că cel mic atrage toată atenția, dar Wille descoperă curând că Charlie are superputeri.

Când un supervillain și un om de știință nebun își pun în mișcare planul malefic, Wille și Charlie trebuie să-și lase deoparte neînțelegerile și să învețe să lucreze în echipă. Dar pot un bebeluș și fratele său gelos să salveze orașul?

Dublat: Joi 12:10

Cine nu e gata

Regia: Florin Anghel

Cu: Ioana Budu, Daniela Nane, Andreea Chirițescu, Loredana Groza, Raresh DiMofte

Gen Film: Comedie, Romantic

Durată: 117 min

Rating: AP 12

Victoria s-a săturat de viața în corporație și de tot ce presupune aceasta: management rigid, colegi nepăsători, imposibilitatea de a-și pune în aplicare inițiativele.

Vineri pana Miercuri 19:00

Joi 17:00

I Know What You Did Last Summer / Știu ce-ai făcut astă-vară

Regia: Jennifer Kaytin Robinson

Cu: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 111 min

Rating: N 15

Câțiva prieteni sunt terorizați de un individ misterios care știe despre un incident sângeros din trecutul lor.

Vineri pana Miercuri 16:40; 21:25

Joi 21:25

Grand Prix of Europe / Cursa Grand Prix a Europei

Regia: Waldemar Fast

Cu: Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell, Lenny Henry

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 85 min

Rating: AG

Tânăra Edda este extrem de pasionată de curse cu mașini, dar în urma unui accident cu idolul său, pilotul Ed, din cauza căruia acesta nu va mai putea concura la Grand Prix-ul Europei, ea se vede nevoită să intre în competiție sub identitatea lui pentru a-i salva cariera… dar și propria casă.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00; 16:20

Joi 16:20

Sirenele 3: Legenda coroanei

Regia: Răzvan Gogan

Cu: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 95min

Rating: AG

Cele 3 sirene își doresc mai mult ca niciodată să renunțe la puteri și descoperă legenda unei coroane fermecate care le poate îndeplini orice dorință. Însă coroana pare să ascundă un secret bine păstrat, care le poate distruge liniștea pentru totdeauna.

Vineri pana Miercuri 12:30; 14:35

Joi 13:00; 15:00

Superman 3D

Regia: James Gunn

Cu: Nicholas Hoult, Isabela Merced, David Corenswet, Rachel Brosnahan

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AP 12

În stilul caracteristic, James Gunn abordează povestea celui mai cunoscut supererou în noul univers DC cu un amestec original de acțiune epică, umor și emoție, prezentând lumii un Superman caracterizat prin compasiune și credința oarbă în bunătatea umană.

Vineri pana Miercuri 18:35; 21:10

Joi 18:35

Jurassic World Rebirth / Jurassic World: Renașterea 3D

Regia: Gareth Edwards

Cu: Scarlett Johansson, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 134 min

Rating: N 15

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive.

Vineri pana Joi 18:20; 21:00

F1: The Movie / F1 Filmul

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem

Gen Film: Drama, Sport

Durată: 155 min

Rating: AP 12

Supranumit „Cel mai tare care n-a fost”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era un fenomen cu perspectivă promițătoare în anii ’90 până când un accident aproape i-a distrus cariera. 30 de ani mai târziu, acesta lucrează ca șofer de curse private până când este abordat cu o nouă propunere de către fostul său partener Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietar al unei echipe de Formula 1 pe cale de a intra în faliment.

Vineri pana Joi 15:30

How to Train Your Dragon / Cum să îți dresezi dragonul 3D

Regia: Dean DeBlois

Cu: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 125 min

Rating: AG

Pe stâncoasa insulă a Tontului, unde vikingii și dragonii sunt dușmani de generații, Sughiț (Mason Thames) se distinge de ceilalți. Fiul inventiv, dar neglijat al șefului Stoic cel Vast (Gerard Butler), Sughiț sfidează secole de tradiție când se împrietenește cu Știrbul, un temut dragon Furia Nopții. Legătura lor improbabilă dezvăluie adevărata natură a dragonilor, punând la încercare chiar fundamentele societății vikinge.

Dublat: Vineri pana Joi 12:50

Lilo & Stitch 3D

Regia: Dean Fleischer-Camp

Cu: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Courtney B. Vance

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, SF

Durată: 115 min

Rating: AG

O reimaginare live-action a animației clasice din 2002, „Lilo & Stitch” este povestea emoționantă și incredibil de amuzantă a unei fete hawaiene singuratice, Lilo, și a unui extraterestru fugar pe nume Stitch, care seamănă pentru noi oamenii, mai mult sau mai puțin, cu un cățel, dar care a fost conceput pentru a provoca haos și distrugere. După o serie de aventuri prin care trec cei doi, prin dragoste și ’ohana – conceptul hawaiian pentru familie – Lilo îl ajută pe Stitch să devină un personaj cald și simpatic căruia să-i pese de cei din jurul său, iar Stitch o va ajuta pe Lilo să își readucă împreună familia destrămată.

Dublat: Vineri pana Joi 14:00

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

