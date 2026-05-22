Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de Tudor Furdui Iancu și Nicolae Furdui Iancu într-o postare pe o rețea de socializare.
Slujbele religioase de priveghi vor avea loc în zilele de 22 și 23 mai, de la ora 19:00, la capela Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Abrud-Sat, str. Crișan, oraș Abrud, jud. Alba, iar slujba de înmormântare se va desfășura duminică – 24 mai, începând cu ora 13:30, în aceeași locație.
Citește și: Mesaje de condoleanțe și comemorare. ANUNTURI de deces la trecerea la cele veșnice a persoanelor dragi
Textul integral publicat de Tudor Furdui Iancu și Nicolae Furdui Iancu este următorul:
Cu mare tristețe în suflet, familiile Furdui-Iancu și Gal vă anunțăm că Viorica Furdui a trecut la viața veșnică.
Pentru noi a fost mamă, bunică și străbunică, a fost femeia de la munte care a avut o viață pământească frumoasă și curată, însă nu ușoară, obișnuită cu munca multă, cu încercări și greutăți, ca fiecare om, dar a știut să le poarte pe toate, pe umeri, cu nădejdea la Dumnezeu, până aproape de frumoasa vârstă de 90 de ani.
Ceea ce a avut mai scump în viața ei a fost familia, care era bucuria ei, și pentru care a luptat și a reușit să o țină unită și la bine, dar și la greu, și întotdeauna avea pentru fiecare dintre noi o vorbă bună, un sfat creștinesc și o rugăciune, care va continua de-acum, neîncetat, de-acolo de sus din Ceruri.
O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun, pe care nu îl vom uita niciodată.
Dumnezeu să o primească în Împărăția Lui și să o odihnească în pace, liniște și Lumină.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii
Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii Inaugurarea Porții I a Cetății Alba Carolina, după lucrările de restaurare, va avea loc pe data de 27 mai 2026. Astfel, turiștii și albaiulienii o vor putea vedea și vizita din […]
23 mai 2026 | „Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine”
„Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine” „Ziua Binelui” va fi marcată în premieră în Alba Iulia, sâmbătă, 23 mai 2026, la inițiativa unui cetățean al municipiului, Oliviu Gașpar. „Ziua Binelui” a fost instituită […]
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital pentru întregul județ”
În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital pentru întregul județ” Consiliul Județean Alba va deveni partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului. Autoritățile din Alba au ajuns la concluzia că investiția este vitală pentru întregul județ. Pe ordinea de zi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține....
Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei
Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla...
Știrea Zilei
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii
Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea...
Curier Județean
FOTO | Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm
Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm Cupa Majoretelor, ediția 2026, de la Colegiul...
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...