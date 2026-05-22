Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”

Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de Tudor Furdui Iancu și Nicolae Furdui Iancu într-o postare pe o rețea de socializare.

Slujbele religioase de priveghi vor avea loc în zilele de 22 și 23 mai, de la ora 19:00, la capela Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Abrud-Sat, str. Crișan, oraș Abrud, jud. Alba, iar slujba de înmormântare se va desfășura duminică – 24 mai, începând cu ora 13:30, în aceeași locație.

Textul integral publicat de Tudor Furdui Iancu și Nicolae Furdui Iancu este următorul:

Cu mare tristețe în suflet, familiile Furdui-Iancu și Gal vă anunțăm că Viorica Furdui a trecut la viața veșnică.

Pentru noi a fost mamă, bunică și străbunică, a fost femeia de la munte care a avut o viață pământească frumoasă și curată, însă nu ușoară, obișnuită cu munca multă, cu încercări și greutăți, ca fiecare om, dar a știut să le poarte pe toate, pe umeri, cu nădejdea la Dumnezeu, până aproape de frumoasa vârstă de 90 de ani.

Ceea ce a avut mai scump în viața ei a fost familia, care era bucuria ei, și pentru care a luptat și a reușit să o țină unită și la bine, dar și la greu, și întotdeauna avea pentru fiecare dintre noi o vorbă bună, un sfat creștinesc și o rugăciune, care va continua de-acum, neîncetat, de-acolo de sus din Ceruri.

O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun, pe care nu îl vom uita niciodată.

Dumnezeu să o primească în Împărăția Lui și să o odihnească în pace, liniște și Lumină.

