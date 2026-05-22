FOTO | Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm
Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm
Cupa Majoretelor, ediția 2026, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a reunit trei echipe, reprezentând clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.
„Acestea au demonstrat talent, creativitate și pasiune pentru dans și mișcare. Publicul și-a susținut favoritele cu aplauze și încurajări, iar juriul a avut o misiune dificilă în alegerea câștigătoarelor.
Ediția din acest an a concursului de dans sportiv „Cupa Majoretelor”, o competiție cu tradiție în rândul activităților extracurriculare din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a bucurat de prezența cursanților Universității Naționale de Apărare „Carol I”, aflați într-o vizită de informare-documentare în județul Alba.
În urma jurizării, clasamentul a fost următorul:
*Locul I – echipa claselor a IX-a
*Locul II – echipa claselor a X-a
*Locul III – echipa claselor a XI-a
Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
foto: elev fruntaș Sebastian Trif
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia La Alba Iulia, podul de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie. Primarul Gabriel Pleșa a anunțat, joi, 22 mai 2026 că administrația locală din municipiul […]
FOTO | Cinci eleve ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIATE la Concursul „Libertate și Regat” 2026 – „10 Mai în conștiința națiunii române – 160 de ani”
Cinci eleve ale Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, PREMIATE la Concursul „Libertate și Regat” 2026 – „10 Mai în conștiința națiunii române – 160 de ani” În data de 10 mai 2026, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca, în Sala Reduta, a avut loc Gala Finală și premierea elevilor participanți la Concursul […]
FOTO | Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc
Ziua Eroilor 2026, sărbătorită de Primăria Municipiului Sebeș și de comunitatea locală: Au fost omagiați cei căzuți pentru apărarea neamului românesc Joi, 21 mai 2026, cu prilejul sărbătorii creștine a Înălțării Domnului, la Sebeș, au fost omagiați eroii căzuți pentru apărarea neamului românesc. Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor, reprezentanți ai bisericii și ai Ministerului Apărării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține....
Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei
Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla...
Știrea Zilei
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii
Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea...
Curier Județean
FOTO | Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm
Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm Cupa Majoretelor, ediția 2026, de la Colegiul...
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are Primăria Alba Iulia
Podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina ar putea deveni definitiv istorie: Ce intenții are...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...