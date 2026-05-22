FOTO | Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm

Cupa Majoretelor 2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Energie, culoare și entuziasm

Cupa Majoretelor, ediția 2026, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a reunit trei echipe, reprezentând clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

„Acestea au demonstrat talent, creativitate și pasiune pentru dans și mișcare. Publicul și-a susținut favoritele cu aplauze și încurajări, iar juriul a avut o misiune dificilă în alegerea câștigătoarelor.

Ediția din acest an a concursului de dans sportiv „Cupa Majoretelor”, o competiție cu tradiție în rândul activităților extracurriculare din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a bucurat de prezența cursanților Universității Naționale de Apărare „Carol I”, aflați într-o vizită de informare-documentare în județul Alba.

În urma jurizării, clasamentul a fost următorul:

*Locul I – echipa claselor a IX-a

*Locul II – echipa claselor a X-a

*Locul III – echipa claselor a XI-a

Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: elev fruntaș Sebastian Trif

