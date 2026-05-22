Sport

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 minute

în

De

Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba, astăzi, la ora 20.00! Lovitură de imagine pentru AJF Alba

Arbitrul Radu Petrescu (București), purtător al ecusonului FIFA, va oficia astăzi, vineri, 22 mai, la ora 20.00, în nocturnă, la partida CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, prologul etapei 22 din SuperLiga Alba.

Formația din Galtiu, liderul eșalonului, este favorită la câștigarae campionatului și la prezența la barajul de promovare în Liga 3

Citește și: Florin Andrei, central din Liga 1, la derby-ul Ligii 4 dintre CS Ocna Mureș și Viitorul Sântimbru! Pe „Stadionul Dragostei”, la o săptămână după derby-ul Dinamo – FCSB!

Din brigada prezentă pe Stadionul „Minaur” mai fac parte asistenții din Liga 3 Gabriel Leahu (Ocna Mureș) și Claudiu Dorobanțu (Cugir), iar observator va fi Cristian Petropulos, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba

După aproape trei luni de suspendare, Radu Petrescu a revrnit la „centru” în Superliga și a arbitrat partida dintre Metaloglobus București și Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului. Petrescu a stat pe bară, teoretic, 3 luni.

„Centralul” fusese suspendat după eroarea controversată din meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș, din etapa a 27-a a Superligii. Inițial, sancțiunea dictată împotriva arbitrului a fost de 12 etape. Dar, de atunci s-au mai scurs trei etape din sezonul regulat și încă 7 din play-off și play-out. Un total de 10 runde.

Între timp, el a mai fost delegat de trei ori ca VAR, plus o partidă din liga a patra, în județul Neamț, Viitorul Podoleni – Speranța Răucești (2-7). Practic, luând în calcul că a reintrat în circuit din 4 aprilie, în camera de analiză video la Oțelul – Hermannstadt (2-0), Petrescu a stat, de fapt, pe margine numai cinci runde!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți”, în „Gruia”!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

22 mai 2026

De

Aiudeanul Bogdan Andone și Dani Coman (FC Argeș), vizită la Academia de Fotbal Bogdan Andone | Micuții aiudeni, alături de „vulturii violeți”, în „Gruia”! Antrenorul aiudean Bogdan Andone, însoțit de Dani Coman, președintele formației FC Argeș, au făcut o vizită surpriză la Academia de Fotbal „Bogdan Andone” din muncipiul aiudean, orașul natal al echipei-revelație din […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO: Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

21 mai 2026

De

Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj, sâmbătă, ora 18.00, finala pentru locul de baraj în Liga 2 | Dragoș Militaru: „Nu vom juca la egal, vrem să fim o echipă curajoasă!” Sâmbătă, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și Sănătatea Cluj, la ora 18.00, pe „Cetate”, este practic o finală, în […]

Citește mai mult

Sport

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială

Dan HENEGAR

Publicat

acum 23 de ore

în

21 mai 2026

De

Vineri, ora 16.00, Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, ultima etapă din play-off-ul Seriei 4 a Ligii 3! Portughezul Vitinha, retragere din fotbal și zi specială Un meci fără nicio importanță (în tur a fost 4-1), cu gazdele pe locul 7 (11 puncte) și vizitatorii, conduși de Alexandru Pelici, pe poziția a șasea (17 puncte), […]

Citește mai mult