Radu Petrescu, controversatul arbitru FIFA, la CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, în nocturnă, în SuperLiga Alba, astăzi, la ora 20.00! Lovitură de imagine pentru AJF Alba

Arbitrul Radu Petrescu (București), purtător al ecusonului FIFA, va oficia astăzi, vineri, 22 mai, la ora 20.00, în nocturnă, la partida CS Zlatna – Viitorul Sântimbru, prologul etapei 22 din SuperLiga Alba.

Formația din Galtiu, liderul eșalonului, este favorită la câștigarae campionatului și la prezența la barajul de promovare în Liga 3

Din brigada prezentă pe Stadionul „Minaur” mai fac parte asistenții din Liga 3 Gabriel Leahu (Ocna Mureș) și Claudiu Dorobanțu (Cugir), iar observator va fi Cristian Petropulos, președintele Asociației Județene de Fotbal Alba

După aproape trei luni de suspendare, Radu Petrescu a revrnit la „centru” în Superliga și a arbitrat partida dintre Metaloglobus București și Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului. Petrescu a stat pe bară, teoretic, 3 luni.

„Centralul” fusese suspendat după eroarea controversată din meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș, din etapa a 27-a a Superligii. Inițial, sancțiunea dictată împotriva arbitrului a fost de 12 etape. Dar, de atunci s-au mai scurs trei etape din sezonul regulat și încă 7 din play-off și play-out. Un total de 10 runde. Între timp, el a mai fost delegat de trei ori ca VAR, plus o partidă din liga a patra, în județul Neamț, Viitorul Podoleni – Speranța Răucești (2-7). Practic, luând în calcul că a reintrat în circuit din 4 aprilie, în camera de analiză video la Oțelul – Hermannstadt (2-0), Petrescu a stat, de fapt, pe margine numai cinci runde!

