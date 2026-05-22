22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată
ANM a actualizat vineri dimineața informarea meteo de vreme rea în mai multe regiuni din România. În intervalul 22 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, vor fi instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificări ale vântului.
Vineri (22 mai) în sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sudul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri (22 mai) local și în vest și centru, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60…90 km/h.
