Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 18 – 24 APRILIE 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Accountant 2 / The Accountant 2: Cifre periculoase Avanpremiera

Regia: Gavin O’Connor

Cu: Cynthia Addai-Robinson, Ben Affleck, J.K. Simmons, Jon Bernthal

Gen Film: Actiune, Actiune, Crima, Drama, Mister, Thriller

Durată: 137 min

Rating: N 15

Când fostul ei șef este ucis de asasini necunoscuți, Marybeth Medina, agent al Trezoreriei, este nevoită să îl contacteze pe Christian Wolff pentru a rezolva crima. Cu ajutorul fratelui său înstrăinat, dar extrem de letal, Brax, Chris își pune mintea sclipitoare la treabă și se ajută de câteva metode mai puțin legale pentru a reconstitui puzzle-ul nerezolvat. Pe măsură ce se apropie de adevăr, cei trei atrag atenția unora dintre cei mai nemiloși criminali în viață – toți intenționând să pună capăt căutărilor lor.

Joi 20:45

Until Dawn / Până în zori Avanpremiera

Regia: David F. Sandberg

Cu: Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin

Gen Film: Drama, Horror

Durată: 103 min

Rating: N 15

La un an după ce sora ei Melanie dispare în mod misterios, Clover și prietenii ei se îndreaptă spre valea izolată în care a dispărut, în căutarea unor răspunsuri. Explorând un punct de informare turistică abandonat, tinerii se trezesc vânați și uciși unul câte unul de un individ mascat… doar pentru a se trezi nevătămați la începutul aceleiași seri. Grupul este forțat să retrăiască noaptea din nou și din nou – doar că de fiecare dată amenințarea ucigașului este diferită, fiecare mai terifiantă decât anterioara. Speranța că vor scăpa dispare treptat, iar grupul își dă seama că mai au un număr limitat de vieți și că singura modalitate de a ieși de acolo este să supraviețuiască până în zori.

Joi 21:00

The Sloth Lane / Leneși pe roți Avanpremiera

Regia: Tania Vincent, Ricard Cussó

Cu: Leslie Jones, Remy Hii, Olivia Vasquez, Teo Vergara

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 89 min

Rating: AG

După ce o furtună teribilă le distruge casa, Laura și familia ei trăsnită trebuie să se mute la oraș. Nu le-a mai rămas nimic în afara unei vechi cărți de bucate moștenire de familie și a unei rulote ruginite poreclite Gordito. Acestea par suficiente pentru ca familia de leneși să pornească o nouă viață. Dar mâncarea lor delicioasă va atrage rapid atenția lui Dotti, o felină vicleană gata să facă orice pentru a-și redresa afacerea cu fast food care pare să se prăbușească.

Dublat: Joi 14:15

Pink Floyd: Live at Pompeii

Regia: Adrian Maben

Cu: David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright

Gen Film: Documentar, Muzica

Durată: 90 min

Rating: AG

Filmat în fascinantele ruine ale Amfiteatrului Roman din Pompeii, Italia, filmul surprinde trupa Pink Floyd într-un concert intim, fără public. Înregistrat în octombrie 1971, spectacolul conține piese memorabile precum „Echoes”, „A Saucerful of Secrets” și „One of These Days”. Imaginile impresionante ale amfiteatrului, filmate atât ziua, cât și noaptea, amplifică magia spectacolului, oferind o experiență unică și captivantă. De asemenea, filmul include secvențe rare din culise, cu trupa lucrând la “The Dark Side of the Moon” în Abbey Road Studios.

Joi 19:00

Sinners / Păcătoșii

Regia: Ryan Coogler

Cu: Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo

Gen Film: Drama, Fantastic, Horror, Thriller

Durată: 142 min

Rating: N 15

De la Ryan Coogler – regizorul Pantera Neagră și Creed – cu Michael B. Jordan în rolul principal, vine o nouă viziune asupra fricii în producția Păcătoșii.

Încercând să lase în urmă viețile lor tumultoase, frații gemeni (Jordan) se întorc înapoi în orașul lor natal, doar pentru a descoperi o forță malefică și mai puternică așteptându-i să revină.

“Dacă dansezi cu diavolul, într-o zi o să te urmeze până acasă.”

Vineri, Luni pana Miercuri 20:50

Sambata 13:40

Joi 16:10

Hitpig! / Hitpig: Purcelușul detectiv

Regia: David Feiss, Cinzia Angelini

Cu: Jason Sudeikis, Lilly Singh, Rainn Wilson, Anitta, RuPaul

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Crima, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Hitpig este un purceluș angajat de oameni pentru a găsi și recupera animalele de companie ale acestora. Nu este deloc o treabă ușoară, dar este un câștig sigur!

Murăturică reprezintă cel mai recent caz acceptat. Aceasta este o elefanțică foarte naivă și vioaie, salvată de o ecologistă din ghearele unui circar lacom din Las Vegas. Deși inițial, detectivul nostru pornește în misiune hotărât doar să facă bani, aventura îi duce pe cei doi într-o călătorie în jurul lumii și în situații care le vor arăta cât de importantă este prietenia.

Dublat: Vineri, Marti pana Joi 11:30; 13:30

Sambata 12:30

Luni 15:30

Buzz House: The Movie 2

Regia: Florin Babei

Cu: Andrei Selaru, Costi Max, Tina Duceac, Marius Neagu, Alex Ghinea

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 105 min

Rating: AP 12

După ce este găsit inconștient, Selly se trezește din comă doar pentru a descoperi că ceva fundamental s-a schimbat: nu mai poate să mintă. Costi, prietenul său oportunist, vede o șansă de a transforma această slăbiciune într-un spectacol captivant, dar care scapa de sub control după ce încearcă să facă un nou sezon BuzzHouse.

Vineri, Marti pana Joi 15:30; 17:30; 19:30; 21:30

Sambata 14:30

Luni 17:30; 19:30; 21:30

The Amateur / Amatorul

Regia: James Hawes

Cu: Caitriona Balfe, Julianne Nicholson, Rami Malek, Laurence Fishburne

Gen Film: Actiune

Durată: 127 min

Rating: N 15

The Amateur spune povestea unui specialist în criptografie al CIA care convinge agenția, prin șantaj, să-l pregătească și să-i dea undă verde pentru a porni pe urmele unui grup de teroriști care i-au ucis soția la Londra.

Vineri, Luni pana Miercuri 18:40

Joi 15:55

Moon the Panda / Un panda pe nume Moon

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Alexandra Lamy, Sylvia Chang, Ye Liu, Nina Liu Martane, Noé Liu Martane

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Tian are doisprezece ani când este trimis la bunica sa din cauza rezultatelor slabe la școală. Departe de oraș, în misterioșii munți ai Chinei, se împrietenește cu un urs panda pe care îl botează Moon. Așa începe o aventuă incredibilă care îi va schimba viața nu doar lui, ci și pe-a familiei sale.

Dublat: Vineri, Marti, Miercuri 16:10

The Proud Princess / Prințesa și grădinarul

Regia: Radek Beran, David Lisy

Cu: Anna Fialová, Marek Lambora, Ales Procházka

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Romantic, Dragoste

Durată: 89 min

Rating: AG

Regele Benjamin se îndrăgostește de răsfățata prințesă Carolina. Pentru a-i câștiga inima, trebuie să se furișeze la curtea Regatului de Miazănoapte deghizat în grădinar și să demaște planul sfetnicilor, care vor să uzurpe tronul tatălui Carolinei.

Dublat: Vineri, Marti, Miercuri 12:15; 14:15

Sambata 11:30; Luni 16:10

Joi 12:20

A Minecraft Movie / Minecraft: Filmul 3D

Regia: Jared Hess

Cu: Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Jack Black

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 106 min

Rating: AG

Bine ați venit în lumea Minecraft, unde creativitatea nu doar te ajută să creezi, ci este esențială pentru supraviețuire! Patru rebeli – Garrett „The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) și Dawn (Brooks) – se luptă cu probleme obișnuite atunci când sunt subit atrași printr-un portal misterios în Overworld: o țară cubică si bizară care se hrănește cu imaginație. Pentru a se întoarce acasă, ei vor trebui să stăpânească această lume (și să o protejeze și de lucruri rele precum Piglini și Zombi) în timp ce se îmbarcă într-o căutare magică alături de un expert creator neașteptat, Steve (Negru).

Dublat: Vineri, Marti, Miercuri 11:40; 14:00

Sambata 11:50; Luni 16:20; Joi 11:20; 13:40

Subtitrat: Vineri, Marti, Miercuri 16:25; 21:15

Sambata 14:10; Luni 21:15; Joi 18:30

A Working Man / Un bărbat de onoare

Regia: David Ayer

Cu: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Levon Cade a renunțat la cariera de militar decorat pentru misiuni extrem de periculoase și acum duce o viață retrasă și liniștită lucrând ca muncitor în construcții. Însă atunci când fiica șefului (singurii oameni de care s-a apropiat) este răpită de traficanți, Levon pornește o misiune aproape imposibilă pentru a o salva, dar descoperă o rețea uriașă de corupție.

Vineri, Luni pana Miercuri 18:20

