Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 13 – 19 februarie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Scarlet Avanpremiera
Regia: Mamoru Hosoda
Cu: Mana Ashida, Masaki Okada, Masachika Ichimura, Kôji Yakusho, Yuki Saitô
Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Fantastic, Romantic, SF
Durată: 111 min
Rating: AP 12
O prințesă medievală aflată în căutarea răzbunării pentru moartea tatălui ei se trezește într-un tărâm între viață și moarte, unde întâlnește un tânăr idealist din zilele noastre, care îi arată posibilitatea unui viitor lipsit de amărăciune și furie.
Miercuri, Joi 16:30
Crime 101 / Autostrada crimei
Regia: Bart Layton
Cu: Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jennifer Jason Leigh, Barry Keoghan, Halle Berry
Gen Film: Crima, Thriller
Durată: 135 min
Rating: N 15
Plasat în Los Angeles, Crime 101 spune povestea unui hoț de bijuterii (Chris Hemsworth) ale cărui jafuri au pus poliția în încurcătură. După ce pune ochii pe o pradă colosală, drumul lui se intersectează cu cel al unei agente de asigurări deziluzionate (Halle Berry). Convins că a descoperit un tipar, un detectiv neobosit (Mark Ruffalo) se apropie pe urmele hoțului. Pe măsură ce lovitura se apropie, linia dintre vânător și vânat începe să se estompeze, iar toți trei se confruntă cu alegeri decisive pentru viața lor și cu realizarea că nu mai există cale de întoarcere.
Vineri pana Joi 20:45
Wuthering Heights / La răscruce de vânturi 2D / VIP 2D
Regia: Emerald Fennell
Cu: Margot Robbie, Jacob Elordi
Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste
Durată: 136 min
Rating: AP 12
Într-o interpretare originală și frapantă a celei mai cunoscute povești de dragoste, filmul „La răscruce de vânturi” îi are în rolurile principale pe Margot Robbie în rolul lui Cathy și pe Jacob Elordi ca Heathcliff, doi tineri din lumi diferite a căror dragoste interzisă devine otravă într-o poveste de iubire memorabilă, plină de dorință și nebunie.
2D: Vineri pana Joi 21:00
2D VIP: Vineri pana Joi 19:15
În pielea mea
Regia: Paul Decu
Cu: Sergiu Costache, Vlad Gherman, George Tănase, Gabriel Vatavu, Oana Gherman, Ioana State, Azaleea Necula, Alexandra Răduță
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: N 15
După o discuție aprinsă între patru cupluri, două echipe se formează (fetele versus băieții) și începe un joc nebun. Regulile sunt simple: timp de un weekend, fetele trebuie să facă activitățile băieților și invers, iar fiecare organizează în detaliu weekendul celeilalte echipe. Totuși, ceea ce pare a fi o joacă simplă și amuzantă la final de săptămână se dovedește în realitate o situație mult mai complicată.
Vineri pana Joi 19:00
Stray Kids: The dominATE Experience
Regia: Paul Dugdale
Cu: Stray Kids
Gen Film: Documentar, Muzica
Durată: 146 min
Rating: AG
Documentarul expune concertele sold-out ale grupului K-pop de pe SoFi Stadium din Los Angeles, combinând imagini din concertul turneului mondial dominATE al Stray Kids cu materiale din culise.
Vineri pana Joi 16:10
Miss Moxy / Pisicuta Moxy
Regia: Vincent Bal, Wip Vernooij
Cu: Barbara Sarafian, Pieter Embrechts, Sarah Bannier, Frank Focketijn
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie
Durată: 85 min
Rating: AG
Miss Moxy, o pisică domestică, se rătăcește în timpul unei vacanțe și trebuie să găsească drumul spre casă prin sudul Europei cu ajutorul celor mai josnice creaturi pe care și le poate imagina o pisică: un câine comic și o pasăre bătrână și înțeleaptă. În timpul acestei călătorii, ea își lărgește viziunea asupra vieții și descoperă adevăratul sens al prieteniei.
Vineri pana Joi 12:30
Whistle / Whistle – Sunetul morții
Regia: Corin Hardy
Cu: Nick Frost, Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White
Gen Film: Horror
Durată: 97 min
Rating: N 15
Câțiva liceeni dau peste un obiect blestemat, un vechi fluier aztec al morții. Tinerii descoperă că sunetul terifiant pe care îl emite le aduce pe urme morțile lor viitoare.
Vineri pana Marti 16:40
Băieți de oraș: Golden Boyz 2D / VIP 2D
Regia: Mihai Bendeac
Cu: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Doina Teodoru, Lorena Luchian
Gen Film: Comedie
Durată: 100 min
Rating: AP 12
Roby Roberto, Malone, Gina Felea, Dorian, Daniela și Renatta revin, de data aceasta pe marile ecrane într-o comedie despre prietenie, loialitate și visuri de cartier – Băieți de oraș: Golden Boyz.
Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.
2D: Vineri pana Joi 18:40
2D VIP: Vineri pana Joi 17:10; 21:50
Shelter / Protectorul VIP 2D
Regia: Ric Roman Waugh
Cu: Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays
Gen Film: Actiune, Thriller
Durată: 107 min
Rating: N 15
Un singuratic de pe o insulă scoțiană îndepărtată salvează o fată din mare, declanșând o succesiune periculoasă de evenimente care culminează cu un atac asupra casei sale, obligându-l să se confrunte cu trecutul său agitat.
Vineri pana Joi 15:00
Charlie the Wonderdog / Charlie, câinele minune
Regia: Shea Wageman
Cu: Owen Wilson, Tabitha St. Germain, Sebastian Billingsley-Rodriguez, Anthony Bolognese, Mela Pietropaolo
Gen Film: Animatie, Familie, Comedie
Durată: 95 min
Rating: AG
Câinele unui băiețel dobândește superputeri după ce este răpit de extratereștri. Împreună, ce doi vor lupta cu o pisică ticăloasă care amenință omenirea, în timp ce câinele devine un supererou faimos.
Dublat: Vineri pana Joi 14:15
North: An Epic Journey of Friendship / Spre nord
Regia: Bente Lohne
Cu: Jennifer Lynn Wilson, RJ Balde, Brianna Fernandez, Mads Mikkelsen, Charlie Bauer
Gen Film: Animatie
Durată: 85 min
Rating: AG
Spre nord este un film de animație 3D, o aventură pentru întreaga familie, inspirată de „Crăiasa zăpezilor” de Hans Christian Andersen. Acțiunea se desfășoară în Copenhaga victoriană și o are în centrul atenției pe tânăra Gerda, care pornește într-o călătorie periculoasă prin nordul înghețat pentru a-și salva cel mai bun prieten, Kai, răpit de misterioasa Regină a Zăpezilor. Ghidată de un înger păzitor neastâmpărat și ajutată de prieteni magici, Gerda înfruntă pericole, vrăji și puterea iernii veșnice. Prin curaj și iubire, ea rupe vraja Reginei Zăpezilor și îl aduce pe Kai acasă la timp pentru a sărbători Crăciunul.
Dublat: Vineri pana Joi 12:10
The Housemaid / Menajera
Regia: Paul Feig
Cu: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson
Gen Film: Thriller
Durată: 131 min
Rating: N 15
The Housemaid spune povestea unei femei care nu a reușit în viață, dar care se bucură să o ia de la capăt ca menajeră a unui cuplu elitist și bogat.
Vineri pana Joi 14:00
Zootopia 2 / Zootropolis 2 VIP 3D
Regia: Jared Bush, Byron Howard
Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister
Durată: 107 min
Rating: AG
Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.
Dublat: Vineri pana Joi 12:50
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.
