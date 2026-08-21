Programul de construire a creșelor „Sfânta Ana” continuă cu finanțare de la bugetul de stat. Ministru: „Actuala finanțare se închide în câteva zile”

Programul guvernamental de construire a creșelor „Sfânta Ana” va continua să fie finanțat de la bugetul de stat, după încheierea, la sfârșitul lunii august 2026, a finanțărilor europene, a declarat joi, 20 august 2026, la Geoagiu, județul Hunedoara, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.

Declarația a fost făcută cu prilejul inaugurării unei noi creșe în orașul Geoagiu. Ministrul a subliniat că programul urmărește să sprijine familiile, în special mamele tinere care doresc să revină pe piața muncii, oferindu-le siguranța că cei mici beneficiază de condiții adecvate de îngrijire și educație.

Potrivit ministrului, programul a fost inițiat cu finanțare de la bugetul de stat, iar ulterior o parte dintre investiții au beneficiat de fonduri europene. „Aceste finanțări se încheie în următoarele zile, însă proiectele de construire a creșelor vor continua prin alocări de la bugetul național”, a precizat Cseke Attila.

Noua creșă din Geoagiu are o capacitate de 40 de copii, împărțiți în patru grupe, și beneficiază de infrastructură modernă. Clădirea include dormitoare, săli de joacă, spații pentru servirea mesei, cabinet medical, spații administrative și tehnico-gospodărești, precum și un loc de joacă exterior.

Investiția include și soluții pentru eficientizarea consumului de energie, precum panouri fotovoltaice și panouri solare. De asemenea, imobilul este adaptat pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului depășește 15 milioane de lei, iar lucrările au început în luna iulie 2025.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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