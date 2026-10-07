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7 octombrie 2026 | Anchetă de trafic pe Autostrada A1 Sebeș–Deva, în zona Pianu: Șoferii, întrebați despre originea și destinația călătoriei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Anchetă de trafic pe Autostrada A1 Sebeș–Deva, în zona Pianu: Șoferii, întrebați despre originea și destinația călătoriei

Miercuri, 7 octombrie 2026, se va desfășura o nouă etapă de colectare a datelor privind circulația rutieră, în cadrul unei anchete de trafic menite să ofere o imagine cât mai clară asupra fluxurilor de vehicule și a modului în care este utilizată rețeaua rutieră.

Petrecerea Divorțaților

Acțiunea va avea loc în două intervale orare, 08:00–12:00 și 14:00–18:00.

Unul dintre punctele de recenzare este pe Autostrada A1 Sebeș-Deva, la km 316+650 – Pianu.

Ancheta urmărește să stabilească originea și destinația deplasărilor, precum și principalele caracteristici ale acestora. Datele rezultate vor fi utilizate ulterior în studiile de trafic și în procesul de planificare a viitoarelor investiții în infrastructura rutieră.

Șoferii pot fi opriți pentru un scurt interviu

Pe parcursul acțiunii, anumite vehicule vor fi selectate pentru a participa la anchetă. Agenții de poliție vor invita vehiculele să intre pe o bandă de rezervă, într-o parcare sau pe acostament, unde recenzorii vor adresa conducătorilor auto câteva întrebări referitoare la călătoria efectuată.

Întrebările vizează, în principal:

*locul de unde a început deplasarea și destinația;

*motivul călătoriei, precum serviciu, navetă, turism sau alte scopuri;

*pentru transporturile de marfă, categoria mărfii transportate;

*pentru transportul de persoane, numărul pasagerilor aflați în vehicul.

Participarea este opțională, iar datele colectate sunt anonime.

Recenzorii nu vor solicita numele, adresa sau alte date care să permită identificarea conducătorilor auto. Procesul de colectare se desfășoară cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR).

În această lună, colectarea datelor privind circulația rutieră va continua în zilele de 21 și 28 octombrie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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