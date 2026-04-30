PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane din Alba Iulia și localitățile apropiate
Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia a anunțat programul de transport cu prilejul zilei de 1 mai 2026.
În data de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane 1-7, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia va fi program corespunzător unei zile de duminică.
Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!
Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro, potrivit unui comunicat de presă transmis de STP Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Anastasia Țimonea, elevă a Școlii Gimnaziale Câmpeni, PREMIUL III, cu un punctaj foarte bun, la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Orodox 2026: „O onoare pentru întreaga școală și comunitatea noastră”
Anastasia Țimonea, elevă a Școlii Gimnaziale Câmpeni, PREMIUL III, cu un punctaj foarte bun, la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Orodox 2026: „O onoare pentru întreaga școală și comunitatea noastră” Anastasia Țimonea, elevă în clasa a VIII-a C la Școala Gimnazială Câmpeni, a obținut Premiul III, cu un punctaj foarte bun (95 […]
INCENDIU la Bucerdea Vinoasă: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia
INCENDIU la Bucerdea Vinoasă: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospoărească în satul Bucerdea Vinoasă. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Ighiu, localitatea Bucerdea Vinoasă. Din informațiile primite de […]
FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă
Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă O elevă a a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă. „Felicitări elevei Briana Paulette, din clasa a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta
Ilie Bolojan nu va mai accepta să guverneze cu PSD chiar dacă Nicușor Dan îi va cere asta Premierul Ilie...
PENSII 2026 | Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii
Cum se face recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare: Modelul cererii Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă prin adăugarea...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie / A fost găsit pe raza municipiului
ALERTĂ în Alba: Un băiat de 13 ani, din Alba Iulia, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de acasă și...
VIDEO | Ziua Internațională a Dansului 2026, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății
Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Alba Iulia: Atelier de dans, flashmob și spectacol folcloric în Piața Cetății Ziua Internațională...
Curier Județean
Politică Administrație
VIDEO | Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: 303 milioane de lei sunt destinate investițiilor
Cel mai mare buget din istoria Blajului a fost aprobat. Primar: Un buget imens, dintre care 303 milioane de lei...
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere
Primăria Aiud: Licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 67 locuri de parcare rămase libere Serviciul Public de...
Opinii Comentarii
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie
Ziua internațională a jazz-ului, sărbătorită pe data de 30 aprilie În fiecare an, pe 30 aprilie, în peste 190 de...
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în Grădina Ghetsimani
30 aprilie, Sfântul Apostol Iacov: A fost de faţă la Schimbarea la faţă, dar şi la cele întâmplate Mântuitorului în...