PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane din Alba Iulia și localitățile apropiate

Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia a anunțat programul de transport cu prilejul zilei de 1 mai 2026.

În data de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane 1-7, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia va fi program corespunzător unei zile de duminică.

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 (Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa) se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826.Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7 (Drâmbar, Teleac, Limba, Sîntimbru, Ciugud, Șard, Hăpria, Totoi, Șeușa, Oiejdea, Ighiu, Lunca Ampoiței, Ampoița, Lunca Meteșului, Remetea, Galtiu, Țelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Ighiel, Galda de Jos, Dumitra, Mesentea, Coșlariu, Henig, Teiuș, Cricău, Benic, Tibru, Galda de Sus, Mihalț, Obreja, Poiana Galdei, Stremț, Cetea, Geomal, Geoagiu de Sus, Întregalde, Valea Mănăstirii, Berghin, Ghirbom, Vingard) călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967 sau 0258/810588. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro, potrivit unui comunicat de presă transmis de STP Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI