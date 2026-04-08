Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Paște 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 10 și 13 aprilie 2026, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii nu vor desfășura activități cu publicul.
Cu prilejul zilelor de 10 aprilie, Vinerea Mare (Vinerea Patimilor) și luni, 13 aprilie 2026, a doua zi a sărbătorii Paștelui ortodox, angajații din cadrul Centrelor de Relații cu Utilizatorii vor beneficia de zile libere legale, pentru această importantă sărbătoare religioasă, în timp ce echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică.
Activitatea centrelor, din municipiile reședință de județ, va fi reluată marți, 14 aprilie 2026, conform programului obișnuit de funcționare al fiecărei entități organizatorice.
Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.
Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
-Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
-Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
-Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link.
Deranjamente – Distribuție Energie Electrică Romania
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit. Guvernul va schimba asta!”
Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit. Guvernul va schimba asta!” Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit și anunță că Guvernul va schimba asta, […]
Câți tineri din România vor fi instruiți în 2026 prin programul „Soldat Gradat Voluntar în Termen”: „Suntem în grafic cu pregătirile”
Câți tineri din România vor fi instruiți în 2026 prin programul „Soldat Gradat Voluntar în Termen”: „Suntem în grafic cu pregătirile” Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţat marți, 7 aprilie 2026 că se fac ultimele pregătiri pentru „Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen” (SGVT). Ministrul Apărării şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au […]
E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat
E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat Cheltuielile unei gospodării din România au crescut în ultimul trimestru din 2025 cu 11% față de perioada similară a anului anterior, arată datele publicate marți, 7 aprilie 2026 de Institutul Național de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit. Guvernul va schimba asta!”
Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit....
Știrea Zilei
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut...
VIDEO | Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni
Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu...
Curier Județean
FOTO | Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone”
Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone” Primăria Alba Iulia...
Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....