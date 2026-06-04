E jale! Consumul românilor s-a prăbușit în aprilie 2026. Scăderi la alimente, alcool, țigări și carburanți
E jale! Consumul românilor s-a prăbușit în aprilie 2026. Scăderi la alimente, alcool, țigări și carburanți
Datele publicate recent de Institutul Național de Statistică arată o încetinire semnificativă a consumului în România, un indicator esențial pentru evoluția economiei.
În aprilie 2026, populația a cheltuit considerabil mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, scăderi fiind înregistrate în majoritatea categoriilor importante de produse.
Diminuarea achizițiilor de alimente, produse nealimentare, băuturi, tutun și carburanți are loc pe fondul unei perioade economice dificile, caracterizate de inflație ridicată și de semnalele de avertizare transmise de Comisia Europeană cu privire la vulnerabilitățile economiei României.
Potrivit datelor INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără a include comerțul cu autovehicule și motociclete, a înregistrat în aprilie 2026 o diminuare de 6,3% față de aprilie 2025, potrivit seriei ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.
Și seria brută indică un recul important, de 5,4%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Scăderea generală a fost influențată de reducerea vânzărilor în toate segmentele analizate. Cele mai mari diminuări au fost consemnate la produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu 7,9%.
În același timp, segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului a înregistrat un recul de 6,6%, iar vânzările de carburanți în magazinele specializate au fost mai mici cu 2,1%.
Tendința de scădere, confirmată de primele patru luni ale anului
Declinul consumului nu este un fenomen izolat al lunii aprilie. Statisticile arată că tendința s-a manifestat încă de la începutul anului.
În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, calculat ca serie brută, a fost cu 5,8% mai mic decât în intervalul similar din 2025.
Cele mai importante scăderi au fost consemnate la produsele nealimentare, unde reculul a ajuns la 8,7%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au coborât cu 3,8%, iar cele de carburanți au fost mai mici cu 2%.
Și datele ajustate sezonier confirmă aceeași evoluție. În primele patru luni ale anului, comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 5,5% față de aceeași perioadă din 2025. Produsele nealimentare au consemnat un declin de 8,3%, produsele alimentare, băuturile și tutunul au scăzut cu 3,5%, iar carburanții cu 1,6%.
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