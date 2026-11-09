9 noiembrie 2026 | Nouă persoane salvate pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri au primit salvatorii montani

Nouă persoane salvate pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri au primit salvatorii montani

Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 8 apeluri prin care a fost solicitată intervenția de urgență a echipelor de salvare montană, în urma cărora au fost salvate 9 persoane, a anunțat Salvamont România în dimineața zilei de luni, 9 noiembrie 2026.

Potrivit Salvamont România, cele mai multe solicitări au venit din județul Brașov, unde au fost înregistrate două apeluri. Celelalte intervenții au fost repartizate astfel: câte un apel pentru Salvamont Prahova, Maramureș, Zărnești, Bihor, Olănești și Caraș-Severin.

Dintre cele 9 persoane salvate, 5 au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate și predate echipajelor SAJ, SMURD sau Salvamont, în vederea transportării la spital.

Pe lângă solicitările de intervenție, salvamontiștii au mai primit 26 de apeluri din partea turiștilor care au cerut informații și recomandări privind diferite trasee montane.

În acest context, reprezentanții Salvamont România reamintesc importanța prudenței și responsabilității în desfășurarea activităților montane și îi îndeamnă pe turiști să respecte recomandările salvatorilor, să se informeze înainte de plecarea pe traseu și să își adapteze drumețiile la condițiile din teren.

Totodată, salvamontiștii continuă campania de reducere a numărului de accidente montane, subliniind că prevenția și comportamentul responsabil pot face diferența între o excursie reușită și o situație de urgență.

sursa: Salvamont România

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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