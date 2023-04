Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 21 – 27 aprilie 2023

Aiudeanul Cătălin Milea, cunoscut cu numele de scenă Paulo, a fost prezent zilele trecute într-o emisiune difuzată de postul de televiziune Antena Stars. Cântărețul va apărea în curând și la ”Neața cu Răzvan și Dani” și va cânta la un festival din București.

Deși sunt puțini cei care au crezut în el, Cătălin nu s-a dat bătut niciodată și continuă să își urmărească visul, acela de a cânta. Nu de mult a lansat un videoclip nou la piesa ”Te perdono”, iar săptămâna trecută a fost invitat la Antena Stars pentru a cânta.

”După ce am fost invitat la emisiunea de la Târgu Mureș M9 TV, Dumnezeu mi-a mai îndeplinit un vis foarte mare și am ajuns la Antena Stars. Nu am crezut niciodată că voi ajunge la așa emisiune. Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat aceste persoane minunate care mi-au schimbat viața, Teddy și Ramona, două suflete calde pe care nu am să le uit niciodată. Datorită lor am ajuns la acestă emisiune și vor urma și altele.

În curând voi fi și la „Neața cu Răzvan și Dani”, dar aștept și confirmarea altor emisiunii de televiziune de la București. Am întâlnit oameni frumoși, iar pe data de 17 mai voi cânta la „VIVA LATINO FESTIVAL BUCUREȘTI”, lucru pentru care îi mulțumesc din suflet lui „Malo”!

Artistul mărturisște că va mai filma un videoclip pentru o piesă nouă care se va numi „Dejame en pas” și care va fi lansată în vară!

”Mulțumesc din suflet pentru tot lui Lucian Craiu, Răzvan Rus, Călin Dan, Vasile Macarie (Mercur), Andy Ghișoiu, Takcs Akos, Paul Teodorescu Constantin, Dani și Ramo, șefei mele pentru tot!

Dacă vă doriți ceva cu adevărat și luptați, Dumnezeu o să vă deschidă poarta atunci când va crede că este momentul! Vă doresc multă sănătate și tot binele din lume!”, este mesajul lui Cătălin pentru fanii lui, dar și pentru cei care îl susțin și cred în el.