VIDEO | O femeie din Șugag, care a ”stat la vase” în urmă cu 61 de ani, păstrează și acum unele obiecte primite când era tânără căsătorită

Maria Lomânar, din Șugag, a participat luni, 6 mai, la ”Statu la vase”, obicei unic în țară ce are loc a doua zi de Paște. Femeia, împreună cu soțul ei, s-au numărat în urmă cu 61 de ani, printre perechile de tineri căsătoriți sărbătoriți în cadrul ceremonialului.

”Atunci ne-am căsătorit, am stat la vase, primul băiat era de 2 săptămâni, s-a născut în 2 aprilie și în 12 am stat la vase, așa era. Toate au fost bune, am făcut 3 copii”, spune doamna Maria.

Pe vremea aceea, la statul la vase, familia a primit un clește, în schimbul unui pahar cu rachiu. Femeie păstrează cleștele și în ziua de astăzi. Tinerii însurăței de la vremea aceea au mai primit o lampă de perete, cănuțe pentru că aveau copil mic, găleți, obiecte de lut, că așa era pe vremea aceea, o strecurătoare sau urdătoare, pe care doamna Maria Lomânar le păstrează și după 61 de ani, într-un mic muzeu pe care l-a deschis în localitate.

”Era foarte frumos, am fost 21 de mese atunci”, își mai amintește femeia.

Obiceiul s-a păstrat până în zilele noastre, iar an de an, în Lunea Paștelui, perechile de tineri căsătoriți pregătesc bucate alese şi primesc daruri pentru casă. Sătenii și invitațiii sunt serviți cu aceste bucate tradiționale, iar în schimb primesc daruri.

Originile obiceiului ”Statu’ la vase în Lunea Paștelui” de la Șugag se pierd în timp și în istoria acestor locuri, dar reunesc și în zi de azi sărbătoarea întemeierii unei familii, cât și sărbătorirea Sfintei Învieri a Domnului.

Lunea Paștelui are la Șugag o însemnătate deosebită pentru tinerii căsătoriți în anul ce s-a scurs de la Paștele trecut și până la prinderea Postului Paștelui prezent.

Fiecare dintre aceste tinere cupluri vin la biserică în Lunea Paștelui îmbrăcați în portul tradițional șugăjan.

În timp ce în biserică are loc slujba religioasă din Lunea Paștelui, tradiția cere ca tinerii căsătoriți în anul pascal ce tocmai s-a încheiat să se adune în curtea bisericii unde, la finalul slujbei din biserică, preotul le va da binecuvântarea pentru viața de familie în care tocmai au intrat.

Pentru „Statu la vase în Lunea Paștelui”, fiecare tânără familie are rezervată o masă pe care o împodobește cât mai frumos cu putință, respectând cu sfințenie ritualul sărbătorii.

La sfârșitul slujbei religioase din biserică, întreaga comunitate prezentă la slujbă se deplasează în zona unde tinerii vor primi binecuvântarea preoților pentru un trai îndelungat, îmbelșugat și fericit.

Cu acest prilej sunt sfințite mesele îmbelșugate, iar slujba se încheie cu îndemnul făcut de preoți pentru nași de a le fi sprijin tinerilor căsătoriți, de a-i îndruma și sfătui la fiecare impas din viața lor, iar tinerelor familii le sunt adresate urări de bunăstare, viață lungă, fericită și prosperă.

După slujba de binecuvântare, rudele și prietenii sosiți pentru a participa la acest obicei trec pe rând pe la mesele tuturor familiilor noi și închină câte un pahar în cinstea tinerelor familii. De asemenea, cei sosiți fac daruri tinerilor, în special vase necesare în gospodărie sau la strunga de oi.

