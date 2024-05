Șoferi băuți și fără permis de conducere, depistați înainte de Paști, de polițiști, pe drumurile din Alba: S-au ales cu dosare penale

”Statu la vase”, obicei unic în țară ce are loc în lunea Paștelui la Șugag. 14 perechi de tineri căsătoriți au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an Un obicei unic în ţară, vechi de sute de ani, are loc și în 2024, în a doua zi de Paște, în […]