Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...

Paște 2024: Data Paștelui ortodox și catolic 2024. Paștele ortodox 2024 se va sărbători la 5 săptămâni după Paștele catolic 2024

Anul viitor, în 2024, Paștele ortodox va pica în data de 5 mai, iar Paștele Catolic va fi în data de 31 martie. Diferența dintre cele două sărbători o să fie de 5 săptămâni, lucru care nu s-a mai întâmplat de 10 ani!

Când pică Paștele ortodox în 2024

Paștele ortodox 2024 pică pe 5 mai, în timp ce Paștele catolic 2024 va fi sărbătorit pe 31 martie. Învierea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului.

În seara de Paște, credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică, la slujba de Înviere și să ia lumina sfântă, pe care o duc acasă.

Paștele nu pică în aceeași zi în fiecare an, ci are o dată diferită de la an la an. Iată când pică Paștele ortodox în următorii ani!

Când pică Paștele ortodox în următorii ani

Paștele Ortodox 2024 – 5 mai

Paștele Ortodox 2025 – 20 aprilie

Paștele Ortodox 2026 – 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – 28 aprilie

Când pică Paștele catolic în următorii ani

Paștele Catolic 2024 – 31 martie

Paștele Catolic 2025 – 20 aprilie

Paștele Catolic 2026 – 12 aprilie

Paștele Catolic 2027 – 2 mai

Paștele Catolic 2028 – 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – 8 aprilie

Paștele Catolic 2030- 28 aprilie

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Paște

”Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai învrednicit pe noi a trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a însemnat de Tine şi s‑a dat nouă prin Tine; Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor şi curăţia trupurilor şi spre izgonirea demonilor; Care ne‑ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci şi ne‑ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze;

Cel ce ne‑ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr şi de intrarea Ta în Ierusalim, întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: osana întru cei de sus; şi să vedem mântuitoarele Tale patimi şi să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri, suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării, şi să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta înviere. Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale, cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, şi împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii, cu toţi sfinţii şi cu preacurata Maica Ta, Te slăvim, lăudându‑Te pe Tine, marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.”