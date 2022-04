Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 15 – 21 aprilie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 8 – 14 aprilie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Bad Guys / Băieții răi Avanpremiera

Regia: Pierre Perifel

Cu: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina

Gen Film: Actiune, Animatie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Niciodată nu au existat cinci prieteni la fel de infami ca Băieții răi – hoțul de buzunare atrăgător, domnul Wolf (câștigătorul Academy Award® Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), spărgătorul atotștiutor, domnul Snake (Marc Maron, GLOW), maestrul deghizării, domnul Shark (Craig Robinson, franciza Hot Tub Time Machine), „mușchi nervos”, domnul Piranha (Anthony Ramos, In the Heights) și hackerița cu limba ascuțită, doamna Tarantula (Awkwafina, Crazy Rich Asians), alias „Webs”.

Dublat: Sambata, Duminica 13:30

Hansel si Gretel

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Mads Eliza Coralia Lassel, Oana Maria Serban, Valentin Racoveanu, Vicentiu Taranu, Ioana Bitere, Lucia Racoveanu, Jennifer Dumitrascu

Gen Film: Teatru

Durată: 60 min

Rating: AG

Singuri acasa, Hansel si Gretel se joaca, danseaza si canta, pana cand mama lor soseste pe neasteptate. Furioasa, aceasta ii trimite in padure sa culeaga fragi, si dupa ce acestia ies pe fuga, mama lor deplange saracia in care isi duc zilele. Tatal, in schimb, se intoarce voios acasa, caci maturile pe care a reusit sa le vanda le vor asigura hrana in aceasta seara

Duminica 12:00

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore / Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore

Regia: David Yates

Cu: Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller

Gen Film: Aventuri, Familie, Fantastic

Durată: 148 min

Rating: AG

Profesorul Albus Dumbledore (Jude Law) află că puternicul vrăjitor întunecat Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) comploteză pentru a prelua controlul asupra lumii vrăjitorilor. Neputând să-l oprească singur, el îi încredințează magizoologului Newt Scamander (Eddie Redmayne) responsabilitatea de a conduce o echipă curajoasă de vrăjitori, vrăjitoare și un brutar Încuiat într-o misiune periculoasă, în care se întâlnesc cu animale fantastice vechi și noi și se ciocnesc cu legiunea în creștere de adepți a lui Grindelwald.

Vineri pana Joi 14:40; 17:35; 20:30

Morbius

Regia: Daniel Espinosa

Cu: Michael Keaton, Jared Leto, Matt Smith, Jared Harris, Adria Arjona

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Horror, SF

Durată: 113 min

Rating: N 15

Având o boală rară a sângelui şi hotărât să-i salveze pe ceilalţi care au aceeaşi soartă, Dr. Morbius (Jared Leto, câştigătorul Premiului Oscar) încearcă un pariu disperat. După ce mai întâi pare să aibă un succes uimitor, o parte întunecată din el se dezlănţuie. Răul va fi învins de bine – sau Morbius va ceda noilor lui porniri misterioase?

Vineri, Luni pana Joi 16:00; 18:50; 21:10

Sambata, Duminica 18:50; 21:10

Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 127 min

Rating: AG

Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noua lui parteneră, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:25; 18:15

Sambata, Duminica 15:40; 18:15

The Lost City / Orașul pierdut

Regia: Aaron Nee, Adam Nee

Cu: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, Channing Tatum

Gen Film: Actiune, Comedie, Dragoste, Romantic

Durată: 97 min

Rating: AP 12

O scriitoare de romane de dragoste (Sandra Bullock) plecată într-un turneu de promovare împreună cu modelul pentru coperta cărții ei (Channing Tatum) e prinsă într-o tentativă de răpire care-i aruncă pe amândoi într-o aventură pe viață și pe moarte în junglă.

Vineri pana Joi 20:50

Turning Red 3D / Roșu aprins

Regia: Domee Shi

Cu: Sandra Oh, Rosalie Chiang

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Roșu aprins o prezintă pe Mei Lee, o tânără încrezătoare, ciudățică, în vârstă de 13 ani, care trebuie să se împartă între viața haotică de adolescentă și cea de fată cuminte a mamei. Ming, mama ei protectoare, chiar ușor dominatoare, nu este niciodată prea departe de fiica ei – o realitate cu care Mei nu se împacă deloc.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10

The Batman / Batman

Regia: Matt Reeves

Cu: Robert Pattinson, Andy Serkis, Zoë Kravitz

Gen Film: Actiune, Crima, Drama

Durată: 181 min

Rating: AP 12

După doi ani de supraveghere a străzilor orașului ca Batman, aducând frică în inimile criminalilor, cel mai cunoscut personaj al universului DC este înfățișat într-o poveste complet diferită, care scoate la iveală secretele ascunse ale familiilor fondatoare ale orașului Gotham. Cu doar doi aliați de încredere – Alfred Pennyworth și Lt. James Gordon – printre rețeaua coruptă a oficialilor și personalităților de profil a orașului, Batman se impune ca întruchiparea răzbunării.

Vineri pana Joi 15:20

Encanto 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri pana Joi 12:20

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.