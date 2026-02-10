Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat
Profesorul Cristian Păun susține că relansarea economică reală nu se face prin subvenții și ajutoare de stat, ci prin lăsarea mai multor resurse financiare în economia privată, potrivit unui text publicat pe o rețea de socializare.
Cristian Păun argumentează că taxarea excesivă urmată de redistribuirea banilor către grupuri selecte distorsionează competiția și adâncește inegalitățile din mediul de afaceri.
Textul integral scris de profesorul Cristian Păun este următorul:
Programul de relansare…
Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în privat. Să lași privatul să crească, să se dezvolte, să pună în valoare avantajele comparative și competitive la nivel de națiune. Să îl încurci cât mai puțin. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat, mai mult sau mai puțin mascate. Să lași cât mai liber piețele ca ele să formeze prețuri cât mai aproape de realitatea din teren.
Cât mai aproape de raritatea resurselor pusă față în față cu intensitatea nevoilor. Să simplifici, să debirocratizezi, să digitalizezi, să dai șanse egale tuturor. Acesta este cel mai bun program de relansare economică. Cel care le bifează pe toate sau pe cât mai multe dintre ele.
Atunci când îi taxezi pe toți ca să ajuți doar pe unii, nu relansezi nimic. Îi îngropi pe cei mai mulți pentru a da niște resurse unora care să supraviețuiască perioadei de criză pe care ai creat-o prin taxare excesivă. Cei care nu au putere politică suficientă să ”aplice” și să ”câștige” licitațiile organizate de stat pentru acești bani publici vor avea probleme mari. Insolvență și faliment aproape inevitabil.
Cu cât relansarea economică pune accentul mai mult pe astfel de scheme, cu cât ele devin cvasi-permanente, cu atât inegalitatea se dezvoltă în mediul de afaceri. Nu supraviețuiesc unei astfel de ”relansări” cei buni, cei performanți, cei competitivi niciodată. Supraviețuiesc cei mai bine conectați politic.
Între ajutoarele date de stat, mai otrăvite sunt subvențiile. Scutirile de taxe pentru profitul reinvestit sau deducerile fiscale prin amortizările accelerate sunt infinit mai sănătoase.
Nu întâmplător, PSD și acoliții lui țipă ca din gură de șarpe când au văzut varianta finală a programului de ”relansare”. Nu mai este deloc varianta lor. Este mult mai redusă ca dimensiune, mai adaptată la situația fiscală precară și cu un accent pus pe deduceri fiscale țintite (pe investiții, pe echipamente, pe cercetare-dezvoltare etc.).
Lasă mai mulți bani în economia privată. La nivelul tuturor celor care investesc, caută soluții, intensifică producția, intensifică exporturile. Nu doar la unii. Subvențiile în acest pachet sunt foarte limitate și este bine că este așa. Nu avem bani pentru a salva doar prietenii de partid. Mai ales fără reforme, fără reduceri semnificative de cheltuieli structurale, fără privatizări, fără comasări de instituții, fără reducerea a 1000 de UAT-uri printr-o amplă reformă administrativă, fără o reducere la o treime a numărului de județe etc. Nu te poți opune eliminării aberațiilor tale fiscale gen ”taxă pe stâlp”, ”impozit minim pe cifra de afaceri”, ”supra-impozit pe petrol și gaze” și apoi să strigi că vrei ajutoare de stat și subvenții pentru cei mici și mijlocii afectați de aceste aberații fiscale ale tale.
Așteptăm cu interes și pachetul de ”solidaritate” pentru a închide bugetul pe acest an!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european”
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european” Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie 2026, că, din punctul său de vedere, nu este posibil ca profesorii să revină la norma […]
FOTO | Șofer depistat conducând cu viteza de 192 km/h pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva: Ce sancțiune a primit
Șofer depistat conducând cu viteza de 192 km/h pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva În weekend-ul 7-8 februarie 2026, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat activități în scopul creșterii gradului de disciplină rutieră pe tronsoanele aflate în competență. În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 250 de autovehicule și […]
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive”
Noile reguli privind plata concediilor medicale, soluție pentru combaterea concediilor medicale fictive. Ministrul Sănătății: „Luăm de la gura bolnavului să dăm pe concedii fictive” Motivele pentru care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, dar și de ce au fost introduse excepții de la această regulă au fost explicate recent de Ministrul Sănătății, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european”
Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu...
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat
Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să...
Știrea Zilei
VIDEO | O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la Tărtăria
O fostă haltă CFR din Alba ar putea fi transformată într-un muzeu în care să fie expuse Tăblițele de la...
FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor – medic specialist otorinolaringologie (ORL), s-au alăturat echipei medicale
Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia – medic specialist endocrinolog și Dr. Dimitriu Tudor...
Curier Județean
FOTO | Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne
Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri...
VIDEO | Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii în Alba Iulia
Ansamblul folcloric din Alba care a câștigat ediția 2025 a show-ului tv „The Ticket” își extinde activitatea: Grupă pentru copii...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...