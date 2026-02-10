Profesorul de economie Cristian Păun: Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în mediul privat. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat

Profesorul Cristian Păun susține că relansarea economică reală nu se face prin subvenții și ajutoare de stat, ci prin lăsarea mai multor resurse financiare în economia privată, potrivit unui text publicat pe o rețea de socializare.

Cristian Păun argumentează că taxarea excesivă urmată de redistribuirea banilor către grupuri selecte distorsionează competiția și adâncește inegalitățile din mediul de afaceri.

Textul integral scris de profesorul Cristian Păun este următorul:

Programul de relansare…

Cea mai bună relansare economică este să lași mai mulți bani în privat. Să lași privatul să crească, să se dezvolte, să pună în valoare avantajele comparative și competitive la nivel de națiune. Să îl încurci cât mai puțin. Să nu îl zăpăcești de cap prin tot felul de subvenții și ajutoare de stat, mai mult sau mai puțin mascate. Să lași cât mai liber piețele ca ele să formeze prețuri cât mai aproape de realitatea din teren.

Cât mai aproape de raritatea resurselor pusă față în față cu intensitatea nevoilor. Să simplifici, să debirocratizezi, să digitalizezi, să dai șanse egale tuturor. Acesta este cel mai bun program de relansare economică. Cel care le bifează pe toate sau pe cât mai multe dintre ele.

Atunci când îi taxezi pe toți ca să ajuți doar pe unii, nu relansezi nimic. Îi îngropi pe cei mai mulți pentru a da niște resurse unora care să supraviețuiască perioadei de criză pe care ai creat-o prin taxare excesivă. Cei care nu au putere politică suficientă să ”aplice” și să ”câștige” licitațiile organizate de stat pentru acești bani publici vor avea probleme mari. Insolvență și faliment aproape inevitabil.

Cu cât relansarea economică pune accentul mai mult pe astfel de scheme, cu cât ele devin cvasi-permanente, cu atât inegalitatea se dezvoltă în mediul de afaceri. Nu supraviețuiesc unei astfel de ”relansări” cei buni, cei performanți, cei competitivi niciodată. Supraviețuiesc cei mai bine conectați politic.

Între ajutoarele date de stat, mai otrăvite sunt subvențiile. Scutirile de taxe pentru profitul reinvestit sau deducerile fiscale prin amortizările accelerate sunt infinit mai sănătoase.

Nu întâmplător, PSD și acoliții lui țipă ca din gură de șarpe când au văzut varianta finală a programului de ”relansare”. Nu mai este deloc varianta lor. Este mult mai redusă ca dimensiune, mai adaptată la situația fiscală precară și cu un accent pus pe deduceri fiscale țintite (pe investiții, pe echipamente, pe cercetare-dezvoltare etc.).

Lasă mai mulți bani în economia privată. La nivelul tuturor celor care investesc, caută soluții, intensifică producția, intensifică exporturile. Nu doar la unii. Subvențiile în acest pachet sunt foarte limitate și este bine că este așa. Nu avem bani pentru a salva doar prietenii de partid. Mai ales fără reforme, fără reduceri semnificative de cheltuieli structurale, fără privatizări, fără comasări de instituții, fără reducerea a 1000 de UAT-uri printr-o amplă reformă administrativă, fără o reducere la o treime a numărului de județe etc. Nu te poți opune eliminării aberațiilor tale fiscale gen ”taxă pe stâlp”, ”impozit minim pe cifra de afaceri”, ”supra-impozit pe petrol și gaze” și apoi să strigi că vrei ajutoare de stat și subvenții pentru cei mici și mijlocii afectați de aceste aberații fiscale ale tale.

Așteptăm cu interes și pachetul de ”solidaritate” pentru a închide bugetul pe acest an!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI