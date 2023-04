Profesorii primesc în aprilie banii pentru a doua tranșă a diferențelor salariale din perioada 2017-2021

Cadrele didactice primesc în luna aprilie banii pentru a doua tranșă a diferențelor salariale din perioada 2017-2021, potrivit surselor Edupedu.ro.

Este vorba despre aplicarea prevederilor ordonanței de urgență nr. 48 din 14 aprilie 2022. Concret, profesorii vor lua în această lună 10% din valoarea diferențelor salariale.

Tot în această lună, se plătesc și sentințe, acolo unde mai sunt de plătit, și dobânzi, unde este cazul, potrivit acelorași surse.

Amintim că salariile cadrelor didactice și angajaților din învățământ vor fi plătite pe 11 aprilie, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Ziua de salariu pentru profesori și angajații din Educație a fost modificată în aprilie, ca să nu se suprapună cu Vinerea mare.

Despre diferențele salariale ale profesorilor

Ordonanța de Urgență nr. 48 din 14 aprilie 2022 este cea care stabilește modalitatea în care se face plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Proiectul de ordonanță a fost elaborat după negocierile dintre guvern și reprezentanții profesorilor, după ce sindicatele acestora au obținut în instanță plata diferențelor salariale.

Pentru anul 2022, sumele s-au plătit într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevede art. 4, alin. (4) din ordonanța amintită.

Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale;

în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale;

în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.

Conform ordonanței de urgență de mai sus, plata sumelor se face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.