Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Orice discuție despre performanțe în clasă sau la ședințele cu părinții este acum interzisă

Profesorii nu mai au voie să compare elevii între ei sau să discute rezultatele lor. Noile reguli transformă notele într-un subiect strict privat între profesor, părinte și elev

Ministerul Educației a emis noi reguli care interzic învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei sau în cadrul ședințelor cu părinții despre modul în care s-a descurcat fiecare elev la examenele naționale, inclusiv la Evaluarea Națională care va avea loc primăvara viitoare.

Cadrele didactice nu au voie nici să facă comparații între copii, chiar dacă unii părinți cer insistent astfel de informații. Psihologii avertizează că aceste măsuri pot duce la situații extreme, în care elevii cu note mai mici nu mai sunt menționați deloc, sub pretextul de a nu-i pune într-o lumină negativă.

Testările cu subiect unic devin confidențiale

La cinci ani după ce mediile examenelor naționale au început să fie afișate anonim, pe baza unor coduri, Ministerul Educației a extins principiul confidențialității și asupra testărilor cu subiect unic, pentru clasele mici. Chiar dacă rezultatele sunt inițial calificative și se transformă în note doar la cererea părinților, cadrele didactice nu mai au voie să le dezbată în clasă.

Ordinul precizează clar că accesul la documentele și informațiile despre punctajul obținut de fiecare copil este restricționat la profesor, elev și părinții acestuia. În practică, majoritatea părinților sunt de acord cu această limitare, pentru a evita ca notele copiilor să fie dezvăluite în ședințele cu părinții, ceea ce ar putea conduce la sentimentul de inferioritate și la scăderea motivației elevilor.

