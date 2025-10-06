Program nou pentru elevii din clasa pregătitoare. Orele remediale devin obligatorii pentru învățători, cu rol preventiv
Ore remediale la clasa pregătitoare: Lecții scurte de 30-35 de minute pentru prevenirea dificultăților de scris, citit și numărat
Începând cu anul școlar 2025-2026, elevii de la clasa pregătitoare vor participa la ore de învățare remedială, cu durata de 30-35 de minute, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.423/2025.
Citește și: Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Aceste activități nu au doar rol corectiv, ci mai ales preventiv și formativ, urmărind dezvoltarea competențelor de comunicare, literație funcțională și abilități prematematice.
Metodologia prevede că fiecare învățător are obligația să aloce două ore pe săptămână pentru pregătire remedială, conform Legii nr. 141/2025. Elevii participă gratuit, fie la recomandarea cadrului didactic, fie la solicitarea părinților. Activitățile se desfășoară înainte sau după programul obligatoriu, în două zile pe săptămână, iar notarea prin calificative nu este permisă, potrivit edupedu.ro.
Ce presupun aceste ore:
* consolidarea deprinderilor de comunicare orală și inițierea scrisului, prin jocuri și conversații adaptate vârstei;
* corectarea dificultăților observate în citire, scriere și înțelegerea mesajelor;
* formarea competențelor de prealfabetizare și prematematice, ca bază pentru parcursul școlar;
* dezvoltarea atenției, memoriei și motricității fine prin activități interactive și ludice;
* stimularea interesului pentru învățare și întărirea încrederii în sine;
* integrarea în colectivul clasei, prin activități de cooperare și respectarea regulilor.
La clasele pregătitoare și I, activitățile durează 30-35 de minute, restul timpului fiind destinat unor activități recreative sau liber alese, conform metodologiei.
Rolul învățătorilor este de a identifica din timp lacunele fiecărui copil și de a interveni diferențiat, prin metode variate și interactive, cu accent pe joc, colaborare și sprijin emoțional. În cazurile mai complexe, aceștia pot colabora cu consilierii școlari sau alți specialiști.
Astfel, orele remediale devin un instrument important de prevenire a dificultăților școlare, de creștere a încrederii copiilor în propriile abilități și de integrare armonioasă în colectivul clasei.
