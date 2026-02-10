Profesorii din România își pot lua adio de la norma de 18 ore pe săptămână. Ilie Bolojan: „Acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore e nivelul minim european”
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie 2026, că, din punctul său de vedere, nu este posibil ca profesorii să revină la norma de 18 ore la clasă pe săptămână. Prim-ministrul le-a transmis profesorilor, care amenință cu greva generală, că norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este nivelul minim european.
„Da, din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania norma de predare este de 24 de ore. Și trebuie să fim realiști când generăm niște așteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecție generală.
Ceea ce trebuie să facem în acest an este să stabilizăm învățământul, să le alocăm toate resursele care sunt necesare. Și știind că nu putem crește bugetele în mod substanțial de la un an în altul, aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni și indiferent ce coaliție va fi, pentru că avem niște constrângeri, să lucrăm în câteva zone în care să creștem calitatea învățământului”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.
Premierul a adăugat că banii care sunt investiți în Educație trebuie să crească calitatea în învățământ.
„Înseamnă că ai resursele financiare pe care le poate pune țara asta la dispoziție, dar trebuie să fie văzut cum le folosim aceste resurse, să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne și o creștere a calității în învățământ, să însemne și o adaptare învățământului românesc la realitatea economică, să însemne și o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenților”, a afirmat Bolojan.
El a adăugat că se pot lua în calcul anul acesta bonusuri de performanță pentru universități.
„Gândiți-vă că este anormal să finanțezi, de exemplu, o facultate cu aceeași sumă dacă absolvenții ei nu lucrează niciunul în domeniul pe care l-au absolvit, față de o facultate la care, nu știu, 90% dintre ei lucrează în domeniul respectiv. Înseamnă că cea care lucrează trebuie să beneficieze nu doar de o sumă per capita, ci și de un bonus de performanță. Și asta putem să facem anul acesta”, a declarat Bolojan.
Mii de studenți și profesori au ieșit, săptămâna trecută, în stradă, în fața Palatului Victoria, pentru a protesta față de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice se tem că urmează noi tăieri de la Educație și amenință că vor intra în grevă națională.
