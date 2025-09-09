Profesorii continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”

Profesorii își continuă protestele după boicotul primei zile de școală: „Greva generală nu este exclusă”

Profesorii din întreaga țară au continuat protestele luni, boicotând prima zi de școală, nemulțumiți de modificările recente din sistemul educațional, introduse prin Legea 141. Manifestările au avut loc în Piața Victoriei din București, iar profesorii cer demisia ministrului Educației și amenință cu o grevă generală.

Mii de dascăli au străbătut centrul Capitalei, iar o delegație a intrat la discuții cu președintele Nicușor Dan. La ora 10, manifestanții s-au adunat în fața Guvernului, cerând abrogarea legii privind măsurile de austeritate din educație și demisia ministrului Daniel David.

Profesorii susțin că majorarea normei de lucru de la 18 la 20 de ore pe săptămână îi va epuiza și că efectele se resimt și asupra elevilor, deoarece numărul maxim de cursanți din clase a crescut până la 34 la nivel de liceu.

De asemenea, peste 500 de școli au fost comasate, ceea ce a dus la desființarea unui număr similar de posturi de directori și la închiderea unor biblioteci școlare din unitățile cu puțini elevi.

În jurul prânzului, protestatarii s-au îndreptat spre Palatul Cotroceni, marșul blocând podul Basarab. Coloana de manifestanți s-a întins pe aproape doi kilometri, iar jandarmii estimează că în stradă s-au aflat peste 30.000 de profesori veniți din toate colțurile țării.

La Palatul Cotroceni, o delegație a sindicatelor din educație a fost primită pentru discuții de președintele Nicușor Dan. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat:

„Președintele a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Daniel David, iar a doua fiind legată de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141.

Referitor la primul punct, președintele Nicușor Dan nu s-a pronunțat în momentul de față, iar referitor la cel de-al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire cam peste cel mult 2 luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte vizavi de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan.

În funcție de acest impact, urmează să se analizeze și să se ia niște decizii. Vom continua acțiunile de protest până la atingerea celor două obiective, iar greva generală nu este exclusă.”

