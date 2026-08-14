Cum motivează instanța respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal
Cum motivează Curtea de Apel Alba Iulia respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal
Curtea de Apel Alba Iulia a respins luni, 10 august 2026, ca neîntemeiată propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul B, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin și a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.
Instanța motivează respingerea propunerii de arestare preventivă pornind de la faptul că, potrivit art. 202 și art. 223 C.proc.pen., nu este suficientă existența unor acuzații grave, ci trebuie să existe o suspiciune rezonabilă susținută de probe și, suplimentar, să fie justificată concret necesitatea privării de libertate.
Citește și: VIDEO | Propunere de arestare preventivă pentru procurorul care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal: ,,Nu am tras cu arma, am încercat să mă protejez de cei care încercau să mă asasineze”
Judecătorul constată că procurorul a prezentat în mod sumar și insuficient corelat probele și, mai ales, nu a analizat în propunerea de arestare cea mai importantă probă – înregistrarea bodycam realizată de unul dintre polițiști. Din vizionarea acestei înregistrări rezultă o succesiune a evenimentelor care, în mai multe privințe, contrazice sau pune sub semnul întrebării versiunea prezentată de Parchet.
În ceea ce privește deținerea armei, instanța apreciază că nu era suficient lămurit dacă, la data incidentului, dreptul inculpatului de a deține și purta arma încetase efectiv, întrucât lipseau de la dosar actele privind anularea permisului și dovada comunicării acestora. Judecătorul consideră, prin urmare, că nu putea fi stabilit cu suficientă certitudine caracterul „fără drept” al deținerii armei la momentul incidentului.
În privința tulburării ordinii și liniștii publice, instanța reține că Parchetul nu a demonstrat existența unei tulburări efective produse în rândul persoanelor aflate în local, ci doar a presupus-o. Pentru această acuzație, judecătorul subliniază că era necesară identificarea unei reacții concrete a publicului și observă că nu au fost depuse nici înregistrările camerelor de supraveghere ale localului, care ar fi putut clarifica acest aspect.
În ceea ce privește acuzațiile de ultraj, înregistrarea bodycam nu permite stabilirea cu precizie a modului în care a fost folosit spray-ul, a distanței și a poziționării persoanelor și nici dacă acțiunea a fost îndreptată exclusiv asupra celor doi polițiști. Instanța acordă o importanță deosebită faptului că în jurul inculpatului s-a format un grup de aproximativ nouă persoane și că, potrivit imaginilor, unele dintre acestea au avut un comportament agresiv, lovindu-l și încercând să îl scoată din autoturism.
Un argument esențial este că probele nu confirmă acuzația potrivit căreia inculpatul ar fi tras cu pistolul în timpul incidentului. Dimpotrivă, din înregistrare și din declarațiile existente rezultă că focul de armă auzit după imobilizarea inculpatului a fost tras de o altă persoană, care chiar afirmă că ea a folosit arma după ce i-a fost luată inculpatului.
Prin urmare, judecătorul concluzionează că nu este îndeplinit nici măcar primul nivel necesar pentru arestare, respectiv existența unei suspiciuni rezonabile suficient fundamentate pentru infracțiunile care constituiau baza propunerii Parchetului. Chiar presupunând că această condiție ar fi fost îndeplinită, instanța arată că nu există probe suficiente nici pentru a demonstra un pericol concret pentru ordinea publică și nici necesitatea arestării preventive.
În aprecierea pericolului concret, judecătorul consideră că incidentul trebuie analizat în ansamblul său, nu izolat și nici exclusiv prin prisma faptului că inculpatul este procuror. Instanța subliniază că funcția profesională nu poate înlocui analiza conduitei efective și că reacția unei persoane trebuie evaluată prin raportare la contextul concret, dinamica incidentului și amenințarea pe care aceasta a perceput-o în acel moment.
În final, judecătorul apreciază că arestarea preventivă, ca măsură cea mai severă, nu este justificată de probele existente la acel moment și respinge propunerea, deoarece nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile legale privind suspiciunea rezonabilă, pericolul concret pentru ordinea publică și necesitatea privării de libertate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție foarte utilă pentru comunitatea noastră”
Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție foarte utilă pentru comunitatea noastră” O nouă creșă construită în zona Blaj-Tiur, printr-un proiect derulat de Ministerul Dezvoltării și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost inaugurată vineri, 14 august 2026. […]
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali Un proiect de hotărâre privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2026-2027,aprobată prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr.398/2025 […]
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document Un proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții aferente Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL se află pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia, programată luni, 17 august 2026. Conform referatului de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică
Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional
Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional...
Știrea Zilei
Cum motivează instanța respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din Hunedoara și a făcut scandal
Cum motivează Curtea de Apel Alba Iulia respingerea arestării preventive a procurorului care a intrat cu pistolul într-o discotecă din...
VIDEO | Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție foarte utilă pentru comunitatea noastră”
Creșă modernă, inaugurată la Blaj, în prezența ministrului Dezvoltării. 70 de locuri pentru copii, începând din această toamnă: „O investiție...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 24.08-30.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 17.08-23.08.2026 Distribuție Energie...
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie
Kronospan susține proiectul de restaurare a unei clădiri-emblemă din Sebeș. Aceasta va deveni un hub de creație, educație și tehnologie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...