Curier Județean

Copertină la intrarea în Parcul Dendrologic din Alba Iulia: De ce este necesară amplasarea acesteia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Copertină la intrarea în Parcul Dendrologic din Alba Iulia: De ce este necesară amplasarea acesteia

Primăria Alba Iulia a contractat recent lucrările de montaj a unei copertine pentru Parcul Dendrologic „Dr. Ion Vlad”.

O firmă din județul Alba se va ocupa de montarea copertinei de protecție pentru sistemul de acces cu plată (tip turnichet) la Parcul dendrologic „Dr. Ion Vlad”.

Scopul investiției, cifrată la 11.891,87 lei (respectiv 2.347,16 euro), cu TVA inclus, este de asigurare a protecției împotriva intemperiilor (ploaie, zăpadă, burniță) pentru întregul sistem de acces: turnichet, automat de plată și culoar de intrare.

Structură și materiale:

*Structură metalică protejată cu produse peliculogene alchidice.

*Învelitoare realizată din tablă sau policarbonat.

*Fixare/fundație la sol prin turnarea unor picioare din beton.

Parcul Dendrologic „Dr. Ion Vlad”, în suprafață de 21 de hectare, adăpostește peste 1100 de specii din toate colțurile lumii și un mare număr de păsări, în special insectivore.

Parcul dendrologic adoptă stilul peisajer liber care valorifică cel mai bine un teren variat și în pantă ca cel din Valea Popii; se bazează pe alei și poteci șerpuite mulând terenul ondulat existent, prelungindu-se astfel traseele de vizitare și obținând mai multe puncte de belvedere decât în cazul unui stil rectangular în care perspectiva trebuie construită artificial.

sursa foto cu rol ilustrativ: apulum.ro

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