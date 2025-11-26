Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia, percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc: Două persoane ar fi vândut substanțele interzise cu 100-150 lei

Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia efectuează miercuri, 26 noiembrie 2025, trei percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Două persoane ar fi vândut substanțele interzise cu 100-150 lei în mai multe localități din județul vecin.

Potrivit IPJ Alba, astăzi, 26 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Sibiu, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, două persoane ar fi procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de substanțe interzise sub formă de cristal, către consumatori din mai multe localități din județul Sibiu, cu sume cuprinse între 100 și 150 de lei.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI