9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare

Lucian Dărămuș

acum 2 ore

Administrația locală a obținut o finanțare majoră de 9 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalul Municipal Aiud. Este cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud. 

Proiectul vizează modernizarea completă a corpului vechi al unității medicale. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării.

„Investiția va duce la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor medicale și a infrastructurii spitalicești.Este o etapă majoră în procesul de modernizare a sistemului de sănătate local”, a transmis primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

Acesta transmite mulțumiri ministrului dezvoltării Cseke Attila pentru sprijinul acordat și ministrului sănătății Alexandru Rogobete pentru implicare și susținere.

„Aceasta este a doua victorie majoră recentă, după obținerea a 4,5 milioane de euro pentru modernizarea cartierului Micro. Aiudul continuă să atragă investiții și proiecte importante de dezvoltare”, a mai afirmat edilul din Aiud.

foto: arhivă

acum 3 ore

15 mai 2026

acum 4 ore

15 mai 2026

acum 5 ore

15 mai 2026

