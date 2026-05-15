9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare
Administrația locală a obținut o finanțare majoră de 9 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalul Municipal Aiud. Este cea mai mare investiție din istoria Spitalului Municipal Aiud.
Proiectul vizează modernizarea completă a corpului vechi al unității medicale. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltării.
„Investiția va duce la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor medicale și a infrastructurii spitalicești.Este o etapă majoră în procesul de modernizare a sistemului de sănătate local”, a transmis primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.
Acesta transmite mulțumiri ministrului dezvoltării Cseke Attila pentru sprijinul acordat și ministrului sănătății Alexandru Rogobete pentru implicare și susținere.
„Aceasta este a doua victorie majoră recentă, după obținerea a 4,5 milioane de euro pentru modernizarea cartierului Micro. Aiudul continuă să atragă investiții și proiecte importante de dezvoltare”, a mai afirmat edilul din Aiud.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători, în noaptea de 14 spre 15 mai, în Stația CFR Blaj. Potrivit IPJ Alba, la […]
VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în […]
VIDEO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) a marcat, vineri, 15 mai 2026, împlinirea a 35 de ani de activitate. Ceremonia aniversară, organizată sub deviza „35 de ani în inima Cetății”, a avut loc la Casa […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord politic”
Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord...
16-17 mai 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 17 județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 17 județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Vineri, 15 mai 2026,...
Știrea Zilei
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității sanitare
9 milioane de euro obținuți de administrația locală pentru reabilitarea Spitalului Municipal Aiud: Cea mai mare investiție din istoria unității...
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă...
Curier Județean
VIDEO | Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni”
Când va fi gata noua Bibliotecă Municipală ultramodernă din Blaj: „O datorie de suflet față de blăjeni” Lucrările de edificare...
INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări: Salvatorii intervin cu trei autospeciale și un echipaj de prim ajutor
INCENDIU în comuna Cetatea de Baltă: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări: Salvatorii intervin cu trei autospeciale și...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...