FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători

O femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători, în noaptea de 14 spre 15 mai, în Stația CFR Blaj.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2026, în jurul orei 23.08, lucrătorii Postului de Poliție Transport Feroviar Vințu de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în Stația CFR Blaj, un tren de călători a surprins și accidentat mortal o femeie.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că, la kilometrul 374+700 de metri, trenul de călători a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală în vederea efectuării examenului necroptic.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

