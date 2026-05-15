Fostul director general al Romsilva, obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă primită ca bonus de pensionare. Teodor Țigan a pierdut definitiv procesul
Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul prin care contesta concedierea, fiind obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă încasată ca bonus de pensionare.
„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu (…) Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva.
Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, este soluţia pe scurt a hotărârii luate joi de Curtea de Apel Timişoara, publicată pe portalul instanţelor de judecată.
În decembrie, Tribunalul Arad a constatat „nulitatea actelor adiţionale la contractul de muncă nr. 7047/14.06.2024 şi nr. 3494/13.03.2023, încheiate între reclamant şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva S.A.” şi l-a obligat pe Teodor Ţigan să restituie RNP suma de 280.520 lei reprezentând bonusul de pensionare, potrivit Adevărul.
La acea vreme, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea intentată de Teodor Țigan și a confirmat încetarea contractului său de muncă la Direcția Silvică Arad.
„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă”, a transmis Diana Buzoianu într-un mesaj publicat pe Facebook.
