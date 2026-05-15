Fostul director general al Romsilva, obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă primită ca bonus de pensionare. Teodor Țigan a pierdut definitiv procesul

Fostul director general al Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul prin care contesta concedierea, fiind obligat să restituie aproape 300.000 de lei, sumă încasată ca bonus de pensionare.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu (…) Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva.

Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă”, este soluţia pe scurt a hotărârii luate joi de Curtea de Apel Timişoara, publicată pe portalul instanţelor de judecată.

În decembrie, Tribunalul Arad a constatat „nulitatea actelor adiţionale la contractul de muncă nr. 7047/14.06.2024 şi nr. 3494/13.03.2023, încheiate între reclamant şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva S.A.” şi l-a obligat pe Teodor Ţigan să restituie RNP suma de 280.520 lei reprezentând bonusul de pensionare, potrivit Adevărul.

La acea vreme, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instanța a respins acțiunea intentată de Teodor Țigan și a confirmat încetarea contractului său de muncă la Direcția Silvică Arad.

„Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă”, a transmis Diana Buzoianu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?”

Nicuşor Dan, despre consultările cu partidele pentru nominalizarea unui premier: ,,Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea?" Preşedintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 mai 2026, că, în urma consultărilor cu partidele pentru desemnarea viitorului premier, nu va exista un anunţ oficial luni seară sau marţi dimineaţă. Şeful statului a precizat […]

Legea Salarizării, pregătită de Guvern pentru lansarea în consultare publică. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: ,,Am prezentat proiectul unui acord politic" Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că președintele Nicușor Dan „a preluat medierea pe proiectul legii salarizării". Totodată, acesta a precizat că la Comisia de Muncă din Parlament a avut […]

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 17 județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Vineri, 15 mai 2026, a fost emisă o atenționare hidrologică Cod Galben care vizează anumite sectoare de râuri din județele Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița, […]

