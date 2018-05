Probleme pentru Unirea Alba Iulia! Unirea Dej vrea victoria la „masa verde” și a făcut contestație la meciul direct! Neclarități în regulamentul FRF legat de participarea “alb-negrilor” în eșalonul terț!!!

Unirea Alba Iulia are probleme, după ce Unirea Dej a înaintat o contestație, după meciul direct din etapa a 22-a a Seriei a 5-a și poate pierde jocul respectiv la „masa verde”, litigiul fiind legat de participarea grupării albaiuliene în competiție!

Este un nou caz fierbinte, un subiect delicat ce încinge eșalonul terț, la mijloc fiind și neclarități legate de regulamentele în vigoare. Partida s-a disputat în 14 aprilie, a fost câștigată de “alb-negri”, cu scorul de 3-1, însă dejenii speră să obțină toate punctele la “masa verde”, în încercarea de a evita retrogradarea. Gruparea din Dej se leagă de faptul că formația albaiuliană mai trebuia să respecte încă un sezon regulamentele referitoare la primirea unei echipe în Liga a 3-a dacă activează în Liga Elitelor. Mai precis utilizarea a trei jucători sub 19 ani și încă 5 sub 21 de ani, condiție îndeplinită de Unirea Alba Iulia în stagiunea anterioară! “Da, este reală informația legată de contestația depusă de Unirea Dej la respectivul joc. Am semnalat anumite aspecte legate de regulament, am formulat o opinie în scris, în foaia de joc. Cei de la FRF au termen să ne comunice în 30 de zile un răspuns”, a confirmat Mircea Itu, președintele Fotbal Club Unirea Dej. Contactat telefonic, președintele Unirii, Mihai Dăscălescu a refuzat să comenteze această situație, precizând doar că „este o contestație depusă de Unirea Dej, care se judecă„.

*Neclarități regulamentare…

Menționăm că în 2016 Unirea Alba Iulia a primit un loc în Liga a 3-a, motivația fiind faptul că activat în Liga Elitelor, iar în vara trecută uniriștii își câștigaseră dreptul de a participa, terminând pe locul al 11-lea în Seria a 4-a. Ce a urmat… Conform hotărârii Comitetului de Urgență al FRF din 24 august 2017, se “aprobă abrogarea art. 19 alin. 21 din ROAF și completarea art. 19 alin. 20 din același regulament astfel: (…)

c) Echipa participantă în Liga a 3-a trebuie să folosească minimum 3 jucători sub 19 ani și 5 jucători sub 21 de ani pe toată durata meciului, iar din ceilalți, maximum 3 seniori. Pentru evitarea oricărui dubiu condițiile din prezentul alin. se vor aplica exclusiv pe durata participării echipei respective în Liga a 3-a”.

Și deja este o anomalie, întrucât, să presupunem prin absurd că o echipă ar primi un asemenea loc și ar activa 10 ani la rând în Liga a 3-a, fiind greu de presupus că ar putea, la infinit să îndeplineasă respectivele condiții în cazul jucătorilor tineri (an de an 3 sub 19 ani și 5 sub 21 de ani). Ulterior, în noiembrie anul trecut, Comitetul Executiv al FRF în care intrase și uniristul Mihai Dăscălescu a modificat respectiva prevedere, limitând la doi ani perioada în discuție, care însă nu se poate aplica retroactiv, pentru stagiunea în curs. Mărturie stă un interviu oferit de Răzvan Burleanu, înaintea alegerilor din 18 aprilie, pentru Digi Sport, pe tema Steaua – Rapid (Liga a 4-a București). “Astăzi, regulamentul nu permite ca două echipe de la nivelul unui județ să meargă la un baraj sau să promoveze mai departe. La nivelul Bucureștiului găsești o anumită situație. Dacă nu mă înșel, CSA Steaua participă și la nivel de juniori, la Liga Elitelor. Echipele care participă la Liga Elitelor, la fel ca și cele din Liga 1 și Liga 2, pot primi un loc direct în Liga 3. E o realitate pe care o avem implementată deja. Acesta este un scenariu privind situația sportivă. Avem deja un caz la Alba Iulia. Tocmai pentru a putea da o continuitate jucătorilor, ai această posiblitate. Dar timp de 2 ani de zile, trebuie să respecți următoarea regulă: trei jucători din primul 11 să fie sub 19 ani și 5 sub 21 de ani”, a explicat Burleanu.

Așadar, sunt probleme pentru echipa din Cetatea Marii Uniri, aflată la al doilea sezon petrecut în Liga a 3-a. După cazul “Keita” (Performanța Ighiu) ce a încins primăvara anului 2017, acum este rândul Unirii Alba Iulia să suporte presiunea unor neclarități. Dejul vrea punctele la “masa verde”, iar “alb-negrii” sunt în pericol. Se vehiculează faptul că ar putea toate pierde toate jocurile din acest campionat, pentru că nu a respectat regula mult vehiculată, dacă celelalte participante se vor sesiza de anomalie, sau doar respectivul meci! Oricum, un subiect de urmărit, în contextul lacunelor din regulament, sau interpretarea acestuia, a se citi tevatura de anul trecut în privința decernării titlului în Liga 1, între FCSB și Viitorul Constanța, lămurit la TAS, în Elveția!!!