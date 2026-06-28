Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate

Problema urșilor din țara noastră ajunge pe masa Comisiei Europene. Autorităţile de la Bucureşti cer schimbarea legislaţiei şi scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate, în contextul în care, doar în ultimii ani, zeci de oameni au murit şi câteva sute de au fost desfiguraţi după ce au fost atacaţi de urşi.

România are de departe cea mai mare populaţie de urşi din Uniunea Europeană. Vorbim despre aproape 13 mii de de urși în România, de 4 ori mai mulţi decât în Suedia şi de 7 ori mai mulţi decât în Finlanda, următoarele două ţări din clasament.

Reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor susţin că unul dintre efectele acestei măsuri ar fi îmbogățirea vânătorilor. Reprezentanții acestor organizații contestă numărul urșilor estimat de autorități, susținând că populația nu este atât de mare și că evaluarea a fost realizată pe baza unor criterii care nu sunt publice și care nu ar avea un fundament științific.

De cealaltă parte, oamenii care locuiesc în zonele cele mai afectate de prezența urșilor, cei care au fost atacați sau ale căror proprietăți au fost afectate de așa-numiții „urși gunoieri”, alături de vânători, consideră că schimbarea statutului de protecție al ursului brun în România este o măsură necesară.

Aceștia susțin că autoritățile locale ar putea interveni mai eficient atunci când urșii coboară în localități, atacă oameni sau animale și pun în pericol siguranța și bunurile locuitorilor din sate, comune, orașe și municipii care se confruntă cu această problemă de ani de zile.

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