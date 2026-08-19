Hidroelectrica investește în siguranța Barajului Petrești. 16 dispozitive hidrometrice vor fi reabilitate într-un proiect cu execuție de maximum 45 de zile
Hidroelectrica investește în siguranța Barajului Petrești. 16 dispozitive hidrometrice vor fi reabilitate într-un proiect cu execuție de maximum 45 de zile
Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Sebeș, pregătește o intervenție tehnică la Barajul deversor Petrești, pe râul Sebeș, proiectul vizând reabilitarea capetelor de măsură aferente dispozitivelor hidrometrice utilizate pentru monitorizarea comportării în timp a construcției. Investiția are ca obiectiv principal readucerea sistemului de supraveghere a subpresiunilor la parametrii necesari pentru urmărirea în condiții corespunzătoare a siguranței barajului.
Barajul Petrești se află la aproximativ 10 kilometri în amonte de municipiul Sebeș și la circa un kilometru în aval de debușarea galeriei de fugă a UHE Săsciori. Acesta reprezintă ultima treaptă a amenajării hidroenergetice Sebeș aval, pe sectorul Nedeiu–Săsciori. Barajul este încadrat în categoria B de importanță, respectiv „importanță deosebită”, și în clasa a II-a de importanță energetică, ceea ce impune monitorizarea continuă și riguroasă a parametrilor săi de funcționare.
Sistem de măsurare afectat de uzură
Intervenția este determinată de degradarea în timp a unor componente ale sistemului de urmărire a comportării construcției. Rețeaua de dispozitive hidrometrice are rolul de a determina nivelul piezometric al apei din terenul de fundare și din corpul construcției, date esențiale pentru evaluarea regimului subpresiunilor.
Soluțiile utilizate de-a lungul timpului au fost adaptate condițiilor dificile din galeriile de drenaj. Manometrele metalice montate inițial pe tubulaturile de drenaj au fost înlocuite temporar, în anumite situații, cu tuburi și furtunuri transparente din plastic, inclusiv în cadrul unei campanii desfășurate în 2010. Exploatarea îndelungată într-un mediu umed și agresiv a dus însă la degradarea acestor componente.
Documentația tehnică indică mai multe probleme: materialele plastice s-au mătuït și opacizat ca urmare a îmbătrânirii polimerilor, a depunerilor de săruri și a acțiunii microorganismelor. Vizibilitatea redusă a afectat, la rândul său, precizia citirilor vizuale.
Situația este și mai evidentă în cazul unor aparate scoase din circuit. Din cele 16 dispozitive hidrometrice menționate pentru baraj și disipator, patru aparate de la disipator – DH7, DH8, DH15 și DH16 – s-au obturat complet. La nivelul centralei au fost consemnate pierderi de apă la capetele de măsură și degradarea avansată a unor senzori, documentația menționând, ca exemplu, distrugerea DHS2.
Revenire la manometre metalice
Soluția tehnică propusă presupune reabilitarea integrală a celor 16 capete de măsură din galeria de drenaj și revenirea la conceptul constructiv inițial, bazat pe manometre metalice de precizie. Lucrările vor utiliza, în paralel, tehnologii moderne pentru etanșare și lipire în condiții de umezeală.
Intervenția începe cu pregătirea tubulaturii existente. Aceasta presupune tăierea conductelor la nivelul radierului și curățarea mecanică a interiorului pe o adâncime de aproximativ 20–25 de centimetri. Ulterior, piesele de trecere și componentele de etanșare vor fi introduse în tubulatura existentă, iar spațiul dintre elemente va fi etanșat cu adezivi specializați, rezistenți la umezeală.
Capetele de măsură vor fi apoi asamblate mecanic prin flanșe și garnituri, cu robineți de izolare, iar sistemul va fi echipat cu manometre metalice cu diametrul de 63 de milimetri și racord DN 3/8. Aparatura trebuie să fie însoțită de documente oficiale de etalonare și verificare metrologică.
O etapă importantă va fi și identificarea și cotarea topografică a punctelor de măsurare. Fiecare foraj va fi marcat vizibil, iar cota altimetrică a manometrului va fi determinată cu precizie, astfel încât măsurătorile să poată fi raportate corect în timp.
Lucrări planificate și calendar de execuție
Lista de cantități cuprinde, între altele, tăierea a 19 bucăți de țeavă de oțel cu diametrul nominal de 150 mm, montarea a 19 piese de legătură și conectori zincați DN 2, precum și instalarea unor conducte din PVC rigid. Sunt prevăzute, de asemenea, zeci de fitinguri PVC și 38 de robinete cu ventil cu ac din inox. Pentru măsurare sunt indicate 19 manometre cu diametrul de 63 mm și racord DN 3/8.
Contractul are o perioadă totală de valabilitate de 12 luni, însă lucrările efective pe amplasament trebuie finalizate în cel mult 45 de zile de la emiterea ordinului de începere. Perioada de mobilizare a executantului este limitată la maximum cinci zile lucrătoare.
Recepția este prevăzută în două etape. Prima are loc la terminarea lucrărilor, după realizarea probelor de etanșeitate și predarea documentației tehnice. Recepția finală este programată la expirarea perioadei de garanție, stabilită la cinci ani. Pe durata intervenției se aplică cerințele privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv cele prevăzute de HG 300/2006 și Legea 319/2006, precum și obligația încheierii unei convenții SSM cu Hidroelectrica.
Importanța intervenției depășește simpla înlocuire a unor echipamente uzate. Reabilitarea trebuie să permită obținerea unor date mai precise privind comportarea barajului și regimul subpresiunilor, informații care vor fi utilizate în documentațiile de Asigurare a Calității Construcțiilor și în expertizele periodice de siguranță.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Vechimea în muncă 2026 | Cum afli online veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori. Care perioade pot lipsi din evidența CNPP
Vechimea în muncă 2026 | Cum afli online veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori. Care perioade pot lipsi din evidența CNPP Salariații din România pot afla dacă există probleme în evidența anilor lucrați înainte de pensionare. Datele privind vechimea, veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori pot fi verificate online, prin contul personal de […]
Amenzi de peste 132.000 de lei în mai multe benzinării: Controale privind siguranța alimentelor comercializate. Ce au descoperit inspectorii ANSVSA
Amenzi de peste 132.000 de lei în mai multe benzinării: Controale privind siguranța alimentelor comercializate. Ce au descoperit inspectorii ANSVSA Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat amenzi în valoare totală de 132.400 de lei și au suspendat activitatea unui agent economic, în urma unor controale desfășurate pentru verificarea siguranței alimentelor comercializate în benzinării. Potrivit unui comunicat al […]
Documentele care îți pot salva o zi din viață – și pe care mulți șoferi le ignoră
Documentele care îți pot salva o zi din viață – și pe care mulți șoferi le ignoră Există un tip de neglijență confortabilă pe care mulți dintre noi o practicăm fără să ne dăm seama. Nu verificăm dacă polița de asigurare este valabilă, nu știm exact ce acoperă, nu ne gândim la ce se întâmplă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vechimea în muncă 2026 | Cum afli online veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori. Care perioade pot lipsi din evidența CNPP
Vechimea în muncă 2026 | Cum afli online veniturile raportate și declarațiile transmise de angajatori. Care perioade pot lipsi din...
Hidroelectrica investește în siguranța Barajului Petrești. 16 dispozitive hidrometrice vor fi reabilitate într-un proiect cu execuție de maximum 45 de zile
Hidroelectrica investește în siguranța Barajului Petrești. 16 dispozitive hidrometrice vor fi reabilitate într-un proiect cu execuție de maximum 45 de...
Știrea Zilei
Cum justifică CSM Unirea Alba Iulia plata a 20.000 de lei, fără TVA, pentru patru apariții la o televiziune din alt județ
Cum justifică CSM Unirea Alba Iulia plata a 20.000 de lei, fără TVA, pentru patru apariții la o televiziune din...
VIDEO | Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani
Bărbat de 51 de ani, din Cenade, reținut pentru viol: Ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13...
Curier Județean
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi
Cum va funcționa noul sistem de colectare voluntară a deșeurilor într-un oraș din Alba: Cine îl va putea folosi Întrunit...
Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu
Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier a...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...