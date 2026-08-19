Hidroelectrica investește în siguranța Barajului Petrești. 16 dispozitive hidrometrice vor fi reabilitate într-un proiect cu execuție de maximum 45 de zile

Hidroelectrica, prin Sucursala Hidrocentrale Sebeș, pregătește o intervenție tehnică la Barajul deversor Petrești, pe râul Sebeș, proiectul vizând reabilitarea capetelor de măsură aferente dispozitivelor hidrometrice utilizate pentru monitorizarea comportării în timp a construcției. Investiția are ca obiectiv principal readucerea sistemului de supraveghere a subpresiunilor la parametrii necesari pentru urmărirea în condiții corespunzătoare a siguranței barajului.

Barajul Petrești se află la aproximativ 10 kilometri în amonte de municipiul Sebeș și la circa un kilometru în aval de debușarea galeriei de fugă a UHE Săsciori. Acesta reprezintă ultima treaptă a amenajării hidroenergetice Sebeș aval, pe sectorul Nedeiu–Săsciori. Barajul este încadrat în categoria B de importanță, respectiv „importanță deosebită”, și în clasa a II-a de importanță energetică, ceea ce impune monitorizarea continuă și riguroasă a parametrilor săi de funcționare.

Sistem de măsurare afectat de uzură

Intervenția este determinată de degradarea în timp a unor componente ale sistemului de urmărire a comportării construcției. Rețeaua de dispozitive hidrometrice are rolul de a determina nivelul piezometric al apei din terenul de fundare și din corpul construcției, date esențiale pentru evaluarea regimului subpresiunilor.

Soluțiile utilizate de-a lungul timpului au fost adaptate condițiilor dificile din galeriile de drenaj. Manometrele metalice montate inițial pe tubulaturile de drenaj au fost înlocuite temporar, în anumite situații, cu tuburi și furtunuri transparente din plastic, inclusiv în cadrul unei campanii desfășurate în 2010. Exploatarea îndelungată într-un mediu umed și agresiv a dus însă la degradarea acestor componente.

Documentația tehnică indică mai multe probleme: materialele plastice s-au mătuït și opacizat ca urmare a îmbătrânirii polimerilor, a depunerilor de săruri și a acțiunii microorganismelor. Vizibilitatea redusă a afectat, la rândul său, precizia citirilor vizuale.

Situația este și mai evidentă în cazul unor aparate scoase din circuit. Din cele 16 dispozitive hidrometrice menționate pentru baraj și disipator, patru aparate de la disipator – DH7, DH8, DH15 și DH16 – s-au obturat complet. La nivelul centralei au fost consemnate pierderi de apă la capetele de măsură și degradarea avansată a unor senzori, documentația menționând, ca exemplu, distrugerea DHS2.

Revenire la manometre metalice

Soluția tehnică propusă presupune reabilitarea integrală a celor 16 capete de măsură din galeria de drenaj și revenirea la conceptul constructiv inițial, bazat pe manometre metalice de precizie. Lucrările vor utiliza, în paralel, tehnologii moderne pentru etanșare și lipire în condiții de umezeală.

Intervenția începe cu pregătirea tubulaturii existente. Aceasta presupune tăierea conductelor la nivelul radierului și curățarea mecanică a interiorului pe o adâncime de aproximativ 20–25 de centimetri. Ulterior, piesele de trecere și componentele de etanșare vor fi introduse în tubulatura existentă, iar spațiul dintre elemente va fi etanșat cu adezivi specializați, rezistenți la umezeală.

Capetele de măsură vor fi apoi asamblate mecanic prin flanșe și garnituri, cu robineți de izolare, iar sistemul va fi echipat cu manometre metalice cu diametrul de 63 de milimetri și racord DN 3/8. Aparatura trebuie să fie însoțită de documente oficiale de etalonare și verificare metrologică.

O etapă importantă va fi și identificarea și cotarea topografică a punctelor de măsurare. Fiecare foraj va fi marcat vizibil, iar cota altimetrică a manometrului va fi determinată cu precizie, astfel încât măsurătorile să poată fi raportate corect în timp.

Lucrări planificate și calendar de execuție

Lista de cantități cuprinde, între altele, tăierea a 19 bucăți de țeavă de oțel cu diametrul nominal de 150 mm, montarea a 19 piese de legătură și conectori zincați DN 2, precum și instalarea unor conducte din PVC rigid. Sunt prevăzute, de asemenea, zeci de fitinguri PVC și 38 de robinete cu ventil cu ac din inox. Pentru măsurare sunt indicate 19 manometre cu diametrul de 63 mm și racord DN 3/8.

Contractul are o perioadă totală de valabilitate de 12 luni, însă lucrările efective pe amplasament trebuie finalizate în cel mult 45 de zile de la emiterea ordinului de începere. Perioada de mobilizare a executantului este limitată la maximum cinci zile lucrătoare.

Recepția este prevăzută în două etape. Prima are loc la terminarea lucrărilor, după realizarea probelor de etanșeitate și predarea documentației tehnice. Recepția finală este programată la expirarea perioadei de garanție, stabilită la cinci ani. Pe durata intervenției se aplică cerințele privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv cele prevăzute de HG 300/2006 și Legea 319/2006, precum și obligația încheierii unei convenții SSM cu Hidroelectrica.

Importanța intervenției depășește simpla înlocuire a unor echipamente uzate. Reabilitarea trebuie să permită obținerea unor date mai precise privind comportarea barajului și regimul subpresiunilor, informații care vor fi utilizate în documentațiile de Asigurare a Calității Construcțiilor și în expertizele periodice de siguranță.

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