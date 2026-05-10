Alexandru Vodă, delegat la finala Cupei României la fotbal 2026: Un sezon de excepție pentru arbitrul din Alba Iulia

Lucian Dărămuș

Arbitrul albaiulian Alexandru Vodă a fost delegat la finala Cupei României 2026. 

Marian Barbu va arbitra meciul dintre „U” Cluj și Universitatea Craiova, programat miercuri, 13 mai 2026, de la ora 20.00, pe Stadionul „Municipal” din Sibiu.

Arbitrul din Făgăraș va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Ionuț Coza.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima (arbitru VAR) și Cristina Trandafir (arbitru AVAR).

Brigada este completată de Alexandru Vodă, în calitate de rezervă de asistent, iar prestația oficialilor va fi monitorizată de observatorul Adrian Comănescu.

Alexandru Vodă a avut un sezon 2025–2026 de excepție, fiind delegat constant atât în meciurile din SuperLiga României, cât și în competițiile organizate de UEFA.

În play-off-ul SuperLigii a fost delegat la meciul dintre FC Rapid București și CFR Cluj, una dintre confruntările de top ale sezonului. Evoluțiile sale constante au fost apreciate și la nivel internațional, iar în decembrie 2025 a făcut pasul către competițiile europene, debutând în UEFA Europa League la partida dintre Celta de Vigo și Bologna.

