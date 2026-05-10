23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina
Sâmbătă, 23 mai 2026, începând cu ora 18:00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia dă startul celei de a XV-a ediție a Nopții Muzeelor.
„Noaptea Muzeelor” va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18:00 – 02:00, reunind peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces, în mare parte gratuit, la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național.
Începând cu anul 2010, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a dat evenimentului un concept special Noaptea în care istoria prinde viață, tocmai în ideea de a pune în valoare atât patrimoniului expozițional de care dispune, dar și impresionanta istorie a județului Alba și a municipiului Alba Iulia.
Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este o tradiție anuală în care istoria prinde viață. Programul include spectacole de reenactment, muzică, teatru, expoziții și ateliere interactive. Reenantorii animă expoziția de bază, invitând publicul într-o călătorie în timp.
Pe lângă Muzeul Național al Unirii albaiulienii și nu numai vor putea vizita și alte obiective din Cetatea Alba Carolina.
Biblioteca Batthyaneum este una dintre cele mai importante biblioteci documentare din România, cu o colecție impresionantă de manuscrise, incunabule, carte veche și documente remarcabile privitoare la istoria Transilvaniei. Mai puțin cunoscut este faptul că Biblioteca Batthyaneum deține și o colecție excepțională de obiecte muzeale, o parte dintre ele fiind expuse într-un spațiu expozițional, special amenajat. Evenimentul va fi anunțat pe pagina de Facebook a bibliotecii.
Casa Memorială „Camil Velican” La ceas de seară, Casa Memorială Camil Velican își deschide ușile. Vino să descoperi farmecul unei epoci trecute. Expoziție • Vizitarea expoziției permanente Proiecție de film 21:30 – Proiecția filmului Maria, Regina României
În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere patrimoniul istoric al orașului Alba Iulia prin expoziții, tururi ghidate, demonstrații, proiecții de film și momente artistice dedicate publicului larg. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Meet me at the Palace – Sub lumina nopții, palatul își spune povestea. Vino si trăiește istoria.
Muzeul Principia “După apus, porțile castrului se deschid. Adună-ți cohorta și descoperă anticul Apulum” Istoria prinde viață în Muzeul Principia, Centurio e pregătit să îți dezvăluie crâmpeie din viața legiunii prin tururi ghidate, demonstrații interactive și activități educaționale pentru toate vârstele.
