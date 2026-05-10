Curier Județean

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina

Ioana Oprean

Publicat

acum 1 minut

în

De

23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, la Alba Iulia: Ce locații pot fi vizitate gratuit în Cetatea Alba Carolina

Sâmbătă, 23 mai 2026, începând cu ora 18:00, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia dă startul celei de a XV-a ediție a Nopții Muzeelor.

„Noaptea Muzeelor” va avea loc sâmbătă, 23 mai 2026, în intervalul orar 18:00 – 02:00, reunind peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces, în mare parte gratuit, la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național.

Începând cu anul 2010, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a dat evenimentului un concept special Noaptea în care istoria prinde viață, tocmai în ideea de a pune în valoare atât patrimoniului expozițional de care dispune, dar și impresionanta istorie a județului Alba și a municipiului Alba Iulia.

Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este o tradiție anuală în care istoria prinde viață. Programul include spectacole de reenactment, muzică, teatru, expoziții și ateliere interactive. Reenantorii animă expoziția de bază, invitând publicul într-o călătorie în timp.

Pe lângă Muzeul Național al Unirii albaiulienii și nu numai vor putea vizita și alte obiective din Cetatea Alba Carolina.

Biblioteca Batthyaneum este una dintre cele mai importante biblioteci documentare din România, cu o colecție impresionantă de manuscrise, incunabule, carte veche și documente remarcabile privitoare la istoria Transilvaniei. Mai puțin cunoscut este faptul că Biblioteca Batthyaneum deține și o colecție excepțională de obiecte muzeale, o parte dintre ele fiind expuse într-un spațiu expozițional, special amenajat. Evenimentul va fi anunțat pe pagina de Facebook a bibliotecii.

Casa Memorială „Camil Velican” La ceas de seară, Casa Memorială Camil Velican își deschide ușile. Vino să descoperi farmecul unei epoci trecute. Expoziție • Vizitarea expoziției permanente Proiecție de film 21:30 – Proiecția filmului Maria, Regina României

În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere patrimoniul istoric al orașului Alba Iulia prin expoziții, tururi ghidate, demonstrații, proiecții de film și momente artistice dedicate publicului larg. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei Meet me at the Palace – Sub lumina nopții, palatul își spune povestea. Vino si trăiește istoria.

Muzeul Principia “După apus, porțile castrului se deschid. Adună-ți cohorta și descoperă anticul Apulum” Istoria prinde viață în Muzeul Principia, Centurio e pregătit să îți dezvăluie crâmpeie din viața legiunii prin tururi ghidate, demonstrații interactive și activități educaționale pentru toate vârstele.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României 2026, marcată la Alba Iulia: Slujbă religioasă, alocuțiuni și program artistic în Piața Cetății

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de minute

în

10 mai 2026

De

Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Ziua Independenței Naționale a României 2026, marcată la Alba Iulia: Slujbă religioasă, alocuțiuni și program artistic în Piața Cetății Ziua Victoriei în Europa, Ziua Europei și Zilua Independenței Naționale a României a fost marcată duminică, 10 mai 2026, în cadrul unui eveniment organizat de Instituţia Prefectului – judeţul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Modificări în conducerea Centrului  de Cercetare Științifică al Universității din Alba Iulia: Ce a decis Senatul UAB

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 mai 2026

De

Modificări în conducerea Centrului  de Cercetare Științifică al Universității din Alba Iulia: Ce a decis Senatul UAB Senatul Universitîății „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a decis desemnarea conf. univ. dr. Adriana Baciu pentru exercitarea atribuțiilor de director interimar al Centrului de Cercetare Științifică al universității albaiuliene pentru o perioadă de 6 luni.  Decizia a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

9 mai 2026

De

Rezultate excelente pentru elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la concursul „Be Legal! Be Cool!”. Doi dintre ei s-au calificat în etapa națională Sâmbătă, 9 mai 2026, elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au participat la etapa județeană a concursului național de educație juridică „Be Legal! Be Cool!”, competiție organizată în […]

Citește mai mult