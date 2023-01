Primul DECES de FLURONA din România: O femeie de 74 de ani a murit din cauza infecției simultane cu gripă și COVID

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 223 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 15 0756346488

ALBA IULIA S.C. ELYSIAN FOOD BAR S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2 0728183990

ALBA IULIA Pensiunea Casa Buna SRL AJUTOR BUCATAR 2 0258818115

ALBA IULIA LAGUNA LOGISTICS SRL ARHIVAR 1 0748190202

ALBA IULIA Pensiunea Casa Buna SRL BUCATAR 2 0258818115

ALBA IULIA GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232

ALBA IULIA NATIONAL IPURL CONSILIER JURIDIC 1 0731020903

ALBA IULIA NATIONAL IPURL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0731020903

ALBA IULIA EUROCOM SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744774539

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0743107880

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA FIVEEM SOFTWARE S.R.L. INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0747167917

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA NATIONAL IPURL LICHIDATOR 1 0731020903

ALBA IULIA SLEVAȘ EMANUEL EVENTS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0748947917

ALBA IULIA KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

ALBA IULIA TIMAR JUICY FRUIT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0755641251

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S PADURAR 3 0721222430

ALBA IULIA TURUS SERV SRL VÂNZATOR 1 0742518018

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU MATIAS INFIRMIER/INFIRMIERA 1 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 7431730730

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU SC ALIRA STEEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 7 0743007869

MIHALŢ ALCORFARM SRL FARMACIST 1 0733922686

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ POSITIVE4YOU S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744570247

BLAJ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

BLAJ ACTIV7 PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0729885437

BLAJ VARIUS7 PRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0729885437

BLAJ VARIUS7 PRO S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0729885437

BLAJ ACTIV7 PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0729885437

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0757690309

ABRUD LA DOLCE VITA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0742371563

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 1 0757690309

BAIA DE ARIEŞ CRIS AUTOSERVICE SRL ELECTRICIAN AUTO 1 0742212262

BAIA DE ARIEŞ S.C.MULTIFARM VET SRL ÎNGRIJITOR FARMACII, CABINETE VETERINARE 1 0743036142

BISTRA COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI S.C.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL-D CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 3 0730038878

CÂMPENI S.C.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL-D DIRECTOR TEHNIC 1 0730038878

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI S.C.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL-D MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 [email protected]

CÂMPENI S.C.PAUL MOTORA INDUSTRY SRL-D RETUSIER CONFECTII 1 0730038878

CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 0767677599

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

LUPŞA ZBOR DE SERAFIM S.R.L. KINETOTERAPEUT 1 0744893527

LUPŞA S.C. AUTOVAN TRUCKS S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0741236260

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732

LUPŞA SC CRISPOWER PLAST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0751014709

LUPŞA S.C. AUTOVAN TRUCKS S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 0741236260

SCĂRIŞOARA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ASFALTATOR 1 [email protected]

SCĂRIŞOARA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 [email protected]

VÂRTOP S.C.ABIEL ABIRA SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 10 0769068350

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CONTROLOR DE CONFORMITATE ÎN INDUSTRIA DE MASINI 1 0258751991

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 2 0746074524

OCNA MUREŞ HANU GENERAL SERVICES SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0758395933

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI I SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES MASINIST LA INSTALATIILE DE TURBINE HIDRAULICE 1 0258806455

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 7 0744393975

RĂHĂU CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0744599912

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0740999323

SEBEŞ CONSTRUCTUS SRL FAIANTAR 1 0740999323

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

ŞUGAG DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]

ŞUGAG DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 [email protected]