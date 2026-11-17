Înscriere la creșă și grădiniță în anul școlar 2027-2028: Care este calendarul propus de Ministerul Educației

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul calendarului de înscriere la creșă, grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2027-2028. Documentul nu este definitiv: forma finală va fi aprobată după analiza feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului. Proiectul și instrucțiunile pentru transmiterea observațiilor pot fi consultate pe site-ul edu.ro.

Cine poate fi înscris

La creșă (nivel antepreșcolar) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță (nivel preșcolar) cei între 3 și 6 ani. În ambele cazuri, înscrierea se face în limita locurilor rămase disponibile după etapa de reînscrieri. Părinții pot menționa în cererea-tip trei opțiuni, în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Ministerul reamintește că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu, motiv pentru care la înscrierea în grădinițe va fi acordată prioritate copiilor de 4 și 5 ani.

Etapa de reînscrieri (17-21 mai 2027)

Sunt reînscriși copiii care frecventează deja unitatea, pe baza unei cereri scrise a părinților sau reprezentanților legali. Copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile. Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor, se aplică criteriile generale și specifice de departajare. Rezultatele și numărul locurilor libere se afișează pe 21 mai 2027.

Etapa I de înscriere (24 mai – 18 iunie 2027)

Înscrierea se face în baza celor trei opțiuni, pe locurile rămase după reînscrieri:

*24-28 mai: colectarea cererilor;

*2-8 iunie: procesarea cererilor, Faza I (prima opțiune);

*9-14 iunie: Faza a II-a (a doua opțiune);

*15-18 iunie: Faza a III-a (a treia opțiune).

Rezultatele și numărul locurilor rămase libere se afișează pe 18 iunie 2027.

Etapa a II-a de înscriere (28 iunie – 16 iulie 2027)

Sunt înscriși copiii pe locurile rămase libere după prima etapă, pe baza noilor cereri cu trei opțiuni:

*28 iunie – 2 iulie: colectarea cererilor;

*5-7 iulie: Faza I (prima opțiune);

*8-12 iulie: Faza a II-a (a doua opțiune);

*13-15 iulie: Faza a III-a (a treia opțiune).

Rezultatele și locurile rămase libere se afișează pe 16 iulie 2027.

Etapa de ajustări (16-31 august 2027)

Înscrierea pe locurile libere se face în baza solicitărilor depuse de părinți la ISJ/ISMB, pentru copiii neînscriși în primele două etape. Pot fi înscriși:

*copiii rămași nerepartizați după cele două etape, cu prioritate cei de 4 și 5 ani;

*copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare și nu au fost admiși, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

*copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

Rezultatul final și numărul locurilor libere se afișează pe 31 august 2027.

sursa: Ministerul Educației

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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