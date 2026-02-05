Primăvara 2026, cu zăpadă în România: Temperaturi negative în mai multe intervale din luna aprilie. Meteorologii Accuweather anunță ninsori până pe 1 mai în România

Meteorologii Accuweather au anunțat că în anumite orașe din România va ninge până la data de 1 mai 2026, potrivit specialiștilor. În luna aprilie, temperaturile vor rămâne negative în mai multe intervale în diferite zone din țară.

Meteorologii Accuweather au publicat prognoza meteo pentru primăvara anului 2026, iar datele arată că iarna nu va dispărea complet din unele zone ale României nici până la 1 mai. Ninsorile sunt prognozate în special în localitățile montane, unde temperaturile vor rămâne negative în mai multe intervale din luna aprilie.

Ninsori repetate la munte, inclusiv de 1 Mai

Potrivit prognozei Accuweather, la Predeal sunt așteptate episoade de ninsoare în zilele de 2, 3, 4, 5 și 6 aprilie, când temperaturile vor coborî sub zero grade. Fenomenul se va repeta în a doua parte a lunii, în datele de 14, 17, 18, 22, 23 și 24 aprilie. Mai mult, ninsorile ar putea reveni chiar pe 1 mai, de Ziua Internațională a Muncii.

De Paștele ortodox, care va fi sărbătorit duminică, 12 aprilie 2026, vremea la Predeal va fi mai blândă, cu aproximativ 7 grade Celsius, însă cerul va fi parțial noros.

Și alte stațiuni montane se vor confrunta cu un tablou meteo similar. La Sinaia, Accuweather prognozează ninsori în perioada 2–6 aprilie, dar și în zilele de 18, 22, 23, 24 și 25 aprilie. De asemenea, începutul lunii mai ar putea aduce temperaturi scăzute și chiar ger în stațiune.

Brașov și București, scenarii meteo diferite în aprilie

Brașovul nu va fi ocolit de episoadele de iarnă târzie. Conform estimărilor Accuweather, în municipiu sunt așteptate ninsori în zilele de 2 și 3 aprilie, dar și în intervalul 22–24 aprilie, ceea ce ar putea crea dificultăți de trafic și disconfort pentru locuitori.

În schimb, Capitala va fi ferită de ninsori în luna aprilie 2026, însă nu va scăpa de precipitații. Meteorologii anunță ploi în primele zile ale lunii, dar și în 21, 22, 23 și 25 aprilie, precum și la final de lună, în intervalul 30 aprilie–1 mai.

