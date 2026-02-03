Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 2 martie 2026: Temperaturi peste medie și episoade de precipitații abundente. Prognoza meteo actualizată

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat, marți, 3 februarie 2026, actualizarea estimărilor meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026. Analiza confirmă că în următoarele 4 săpătămâni valorile termice vor fi peste media multianuală și vor exista episoade de precipitații abundente.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

*Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte, dar și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord- est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și local deficitar în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, dar și mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

*Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord- vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

*Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

