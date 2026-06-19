Primarul Gabriel Pleșa despre plângerea la DNA făcută de STP pe numele său: „Voi răspunde, cu documente, oricărei instituții care îmi va cere clarificări”

„Voi răspunde, cu documente, oricărei instituții care îmi va cere clarificări”, a subliniat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa într-o primă reacție publică după ce operatorul de transport STP a făcut o plângere la DNA pe numele său.

„Dragi albaiulieni,

Vă scriu direct, fără ocolișuri, pentru că meritați să știți exact ce se întâmplă cu transportul public din oraș și cu banii pe care îi plătiți pentru el.

Azi-dimineață am fost notificați oficial că STP a depus o plângere penală la DNA pe numele meu. O spun de la bun

început, fără să mă ascund: respect dreptul oricui de a se adresa justiției și beneficiez, ca orice cetățean, de prezumția de nevinovăție. O sesizare nu e o dovadă, nu e o condamnare.

Voi răspunde, cu documente, oricărei instituții care îmi va cere clarificări. Dar nu pot să nu observ momentul ales: a patra zi de grevă, salarii neplătite, presiune publică maximă — și brusc, compania aflată în centrul tuturor acuzațiilor de management prost devine, peste noapte, acuzator. Las pe fiecare să tragă singur concluzia.

Primesc cu deschidere ocazia de a clarifica, în fața DNA, toate suspiciunile și neclaritățile legate de acest contract, precum și circumstanțele exacte în care a fost semnat. Sunt convins că o verificare independentă va confirma exact ce vă spun și vouă astăzi, și va arăta clar cine poartă, de fapt, vina pentru situația actuală: conducerea STP și cei din AIDA-TL, care aveau obligația să vegheze la implementarea corectă a contractului și nu au făcut-o.

Acum, despre lucrurile pe care chiar le puteți verifica și pe care le-am mai prezentat opiniei publice:

1. Banii sunt plătiți – și nu puțini.

Bugetul aprobat de Consiliul Local pentru transportul public este de 28,25 milioane lei pe an. Doar în primele șase luni din 2026 Primăria a achitat deja aproape 12,75 milioane de lei. Pretențiile STP, atunci când sunt validate de AIDA-TL fără verificare reală, depășesc cu mult această sumă — iar partea contestată rămâne, corect, pe rolul instanțelor, pentru că legea nu îmi permite să plătesc din bani publici sume aflate în litigiu.

Și uite ce e important: necesarul lunar pentru plata salariilor tuturor celor aproximativ 230 de angajați STP — din care circa 115 șoferi, nu toți alocați exclusiv Alba Iuliei — este de maximum 2 milioane de lei. Doar din banii plătiți de Primărie ar fi putut fi acoperite integral aceste salarii, lună de lună, dacă ar fi fost o prioritate pentru conducerea STP.

Nu a fost. Așa că, atunci când cineva vă spune că șoferii sunt în grevă din cauza Primăriei, întrebați-vă unde s-au dus, de fapt, banii pe care i-am plătit deja.

2. Știați cât ajunge să coste, pe fiecare albaiulian, validarea de către AIDA-TL a pretențiilor STP?

În 2024, Primăria a plătit efectiv aproape 8 milioane de euro către STP — incluzând gratuitățile și compensațiile — pentru că AIDA-TL a validat aceste cereri în loc să le verifice. Raportat la populația municipiului — 64.227 de locuitori, conform recensământului din 2021 — asta înseamnă aproape 125 de euro pe an de fiecare cetățean, copil sau vârstnic, indiferent dacă folosește sau nu autobuzul. În 5 ani, ar fi aproape 625 de euro de persoană — peste 3.100 de lei luați, teoretic, din buzunarul fiecărui albaiulian. (Vă spun cinstit: e un calcul simplu, sumă plătită împărțită la populație — nu pretind că e o statistică oficială, dar arată clar amploarea sumelor.) Și, în tot acest timp, nu am avut parte de transparența pe care orice companie care încasează bani publici ar trebui s-o ofere, de la bun început, fără să i-o cerem.

3. De aceea vrem o companie a municipiului.

O companie de transport pe care s-o controlăm direct, ai cărei bani să-i putem urmări leu cu leu, cu costuri reduse și fără sume „pierdute” în zone pe care nimeni nu le poate explica public. Am pus deja bazele ei — flotă proprie, infrastructură modernă, parteneriat funcțional cu Ciugud — exact pentru ca, indiferent cum se termină acest conflict, voi să nu mai depindeți de bunul plac al unui singur operator privat.

4. Despre autobuzele electrice din PNRR.

STP și AIDA-TL susțin că aceste autobuze trebuie blocate exclusiv în formula actuală de operare. Chiar Ministerul Dezvoltării a confirmat, în scris, că interpretarea lor este greșită. Condiția de eligibilitate — parteneriat între minimum două UAT-uri — este îndeplinită prin parteneriatul Alba Iulia–Ciugud, iar limitarea integrării autobuzelor la cele aproximativ 8 luni rămase din contractul cu STP „nu respectă condițiile de eligibilitate”, potrivit răspunsului oficial al ministerului. Cu alte cuvinte, exact argumentul pe care STP și AIDA-TL îl folosesc public este infirmat chiar de autoritatea care finanțează proiectul.

Înțeleg frustrarea celor care așteaptă în stație, pentru că am ascultat-o în fiecare zi din ultima săptămână, de la oameni care au întârziat la muncă, la școală sau la spital din cauza acestei greve. Vă promit un singur lucru: nu las acest conflict să fie rezolvat pe spatele vostru și nu cedez presiunii unei companii care preferă să lupte în instanțe decât să-și plătească șoferii”, a transmis primarul Gabriel Pleșa într-un mesaj publicat în seara zilei de vineri, 19 iunie 2026 pe pagina proprie de Facebook.

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