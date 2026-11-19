Foto | Tina și Sara, două cățelușe de nădejde ale polițiștilor din Alba, își caută o nouă familie: Se retrag din activitate după ani de misiuni
Tina și Sara, două cățelușe de nădejde ale polițiștilor din Alba, își caută o nouă familie: Se retrag din activitate după ani de misiuni
Două cățelușe, Tina și Sara, care aparțin polițiștilor din Alba se pregătesc pentru o nouă etapă a vieții și își caută un nou cămin.
Tina și Sara, din rasele Ciobănesc Belgian și Ciobănesc German, au câte 9 ani și urmează să fie oferite gratuit spre adopție, anunță printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare IPJ Alba.
Mesajul transmis de reprezentanții IPJ Alba este:
IPJ Alba despre Tina, o cățelușă din rasa Ciobănesc Belgian
,,În 1 decembrie 2026, Ahara împlinește 9 ani și își caută un nou cămin pentru a-și serba ziua de naștere.
Noi îi spunem Tina. Este o cățelușă din rasa Ciobănesc Belgian, care a fost un companion de încredere pentru Inspectoratul de Poliție Județean Alba. A sosit momentul ca ea să se bucure de mai mult timp liber și să exploreze un nou drum alături de un om care iubește animalele.”, este mesajul publicat despre Tina de IPJ Alba.
Sara, o cățelușă din rasa Ciobănesc German
,,În 21 decembrie 2026, Asada împlinește și ea 9 ani și ar fi la fel de fericită precum Ahara să-și găsească un stăpân care să aibă grijă de ea.
Noi îi spunem Sara. Este o cățelușă din rasa Ciobănesc German, care i-a oferit Inspectoratului de Poliție Județean Alba devotament și loialitate. A învățat, s-a antrenat și a fost mereu prezentă acolo unde a fost nevoie. După anii petrecuți alături de polițiști, Sara se pregătește pentru o nouă etapă a vieții, în care să se bucure de liniște, afecțiune și de compania unei familii care să-i ofere atenția și grija pe care le merită.”, este mesajul publicat despre Sara de IPJ Alba.
Cele două exemplare canine prezentate urmează să fie donate cu titlu gratuit, cu respectarea procedurilor și condițiilor legale. Atât polițiștii care își doresc să le ofere un cămin, cât și alte persoane interesate pot completa cererea accesând linkul ACESTA… și să o transmită pe adresa de e-mail [email protected].
,,Pentru noi, Tina și Sara nu sunt doar două exemplare canine care și-au îndeplinit misiunile, ci două partenere de încredere!”, se mai arată în mesajul IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia: A început montarea căsuțelor în Piața Cetății
Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia: A început montarea căsuțelor în Piața Cetății Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia. În aceste zile administrația locală montează căsuțele în Piața Cetății. Astfel, joi, 19 noiembrie 2026, administrația locală a început montarea căsuțelor pentru Târgul de Crăciun din 2026 la […]
Mâine | Clopetele bisericilor din Alba vor răsuna de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918
Clopetele bisericilor din Alba vor răsuna de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918 Clopetele bisericilor din Alba vor răsuna vineri, 20 noiembrie 2026, de 108 ori, în semn de omagiu, pentru făuritorii Marii Uniri de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. În […]
19-20 noiembrie 2026 | Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică
Cod Galben de inundații în județul Alba: Ce cursuri de apă sunt vizate de averizarea hidrologică Județul Alba se va afla sub avertizare hidrologică Cod Galben, începând de joi, 19 noiembrie 2026, ora 18:00, până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 18:00, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor. Potrivit celei mai recente avertizări emise […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Insulele ecologice, sub lupa Ministerului Mediului în toată țara: Controale de urgență și „toleranță zero” pentru firmele care nu și-au respectat obligațiile
Insulele ecologice, sub lupa Ministerului Mediului în toată țara: Controale de urgență și „toleranță zero” pentru firmele care nu și-au...
La ce folosește președintele Nicușor Dan inteligența artificială: „Sunt lucruri pe care le pune împreună”
La ce folosește președintele Nicușor Dan inteligența artificială: „Sunt lucruri pe care le pune împreună” Președintele Nicuşor Dan a fost...
Știrea Zilei
Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial. La ce oră va începe parada militară
Programul de 1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: Manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României au fost anunțate oficial....
19-20 noiembrie 2026 | Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația...
Curier Județean
Video | Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia: A început montarea căsuțelor în Piața Cetății
Târgul de Crăciun 2026 de la Alba Iulia: A început montarea căsuțelor în Piața Cetății Au început pregătirile pentru Târgul...
Foto | Tina și Sara, două cățelușe de nădejde ale polițiștilor din Alba, își caută o nouă familie: Se retrag din activitate după ani de misiuni
Tina și Sara, două cățelușe de nădejde ale polițiștilor din Alba, își caută o nouă familie: Se retrag din activitate...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al Transilvaniei după reinstaurarea ierarhiei bisericești
19 noiembrie 2026 – 252 de ani de la nașterea la Sebeș a lui Vasile Moga, primul episcop ortodox al...