Tina și Sara, două cățelușe de nădejde ale polițiștilor din Alba, își caută o nouă familie: Se retrag din activitate după ani de misiuni

Două cățelușe, Tina și Sara, care aparțin polițiștilor din Alba se pregătesc pentru o nouă etapă a vieții și își caută un nou cămin.

Tina și Sara, din rasele Ciobănesc Belgian și Ciobănesc German, au câte 9 ani și urmează să fie oferite gratuit spre adopție, anunță printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare IPJ Alba.

Mesajul transmis de reprezentanții IPJ Alba este:

IPJ Alba despre Tina, o cățelușă din rasa Ciobănesc Belgian

,,În 1 decembrie 2026, Ahara împlinește 9 ani și își caută un nou cămin pentru a-și serba ziua de naștere.

Noi îi spunem Tina. Este o cățelușă din rasa Ciobănesc Belgian, care a fost un companion de încredere pentru Inspectoratul de Poliție Județean Alba. A sosit momentul ca ea să se bucure de mai mult timp liber și să exploreze un nou drum alături de un om care iubește animalele.”, este mesajul publicat despre Tina de IPJ Alba.

Sara, o cățelușă din rasa Ciobănesc German

,,În 21 decembrie 2026, Asada împlinește și ea 9 ani și ar fi la fel de fericită precum Ahara să-și găsească un stăpân care să aibă grijă de ea.

Noi îi spunem Sara. Este o cățelușă din rasa Ciobănesc German, care i-a oferit Inspectoratului de Poliție Județean Alba devotament și loialitate. A învățat, s-a antrenat și a fost mereu prezentă acolo unde a fost nevoie. După anii petrecuți alături de polițiști, Sara se pregătește pentru o nouă etapă a vieții, în care să se bucure de liniște, afecțiune și de compania unei familii care să-i ofere atenția și grija pe care le merită.”, este mesajul publicat despre Sara de IPJ Alba.

Cele două exemplare canine prezentate urmează să fie donate cu titlu gratuit, cu respectarea procedurilor și condițiilor legale. Atât polițiștii care își doresc să le ofere un cămin, cât și alte persoane interesate pot completa cererea accesând linkul ACESTA… și să o transmită pe adresa de e-mail [email protected].

,,Pentru noi, Tina și Sara nu sunt doar două exemplare canine care și-au îndeplinit misiunile, ci două partenere de încredere!”, se mai arată în mesajul IPJ Alba.

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