Primăriile pot recupera taxele și impozitele locale restante din indemnizațiile persoanelor cu handicap și ajutoarele sociale. Proiect în dezbatere publică

Primăriile vor putea recupera taxele și impozitele locale restante din indemnizațiile persoanelor cu handicap și din ajutoarele sociale, se propune într-un proiect de lege aflat în dezbatere publică.

Documentul, lansat de Ministerul Dezvoltării, vizează atât reforma administrației publice locale și centrale, cât și îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetele locale, prin extinderea posibilității de executare silită asupra unor indemnizații și ajutoare sociale acordate persoanelor cu datorii fiscale.

Recuperarea datoriilor fiscale, un obiectiv central al reformei

Proiectul de lege prevede un set amplu de măsuri care urmăresc eficientizarea administrației publice, inclusiv reducerea a mii de posturi la nivel local.

În același timp, una dintre componentele esențiale ale inițiativei legislative este creșterea gradului de colectare a taxelor și impozitelor locale. În acest context, autoritățile locale vor avea la dispoziție instrumente suplimentare pentru recuperarea restanțelor de la persoanele care beneficiază de anumite forme de sprijin financiar din partea statului.

Indemnizațiile asistenților personali, vizate de executarea silită

Printre măsurile propuse se află posibilitatea executării silite a indemnizației acordate asistentului personal al persoanei cu handicap grav. Conform notei de fundamentare, noile reguli se vor aplica „începând cu data de 1 a lunii următoare datei de intrare în vigoare a prezentei legi”, iar din 2026 aceste indemnizații vor putea fi urmărite silit pentru plata taxelor și impozitelor locale datorate de titulari.

„În domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap sunt introduse reguli pentru executarea silită a indemnizației asistentului personal al persoanei cu handicap grav”, se arată explicit în documentul oficial.

Măsura se aplică unor categorii clar definite de beneficiari. Este vorba despre persoanele cu handicap grav care sunt și pensionari de invaliditate încadrați în gradul I, precum și despre părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, persoanele sau familiile care au primit în plasament copii cu handicap grav și adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav. Toți aceștia pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

Cum vor fi reținute sumele restante

În situația în care beneficiarii acestor indemnizații au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, primăriile vor putea reține sumele datorate direct din indemnizație, la solicitarea organelor fiscale locale. Procedura presupune transmiterea titlurilor executorii de către autoritățile fiscale, în termenele stabilite prin lege.

Scopul acestei modificări este precizat clar în nota de fundamentare: „permiterea autorităților fiscale să recupereze datoriile fiscale restante prin reținerea și executarea silită din indemnizația acordată persoanelor cu handicap grav, începând cu 2026”, dar și protejarea bugetelor locale, fără a afecta dreptul beneficiarilor de a primi integral sumele, în cazul în care obligațiile fiscale sunt achitate.

Indemnizația lunară vizată este egală cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit conform legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În prezent, acest salariu net este de 2.574 de lei.

Venitul minim de incluziune, inclus în noile reguli

Proiectul de lege extinde executarea silită și asupra sumelor acordate ca venit minim de incluziune, tot pentru recuperarea taxelor și impozitelor locale restante. Venitul minim de incluziune este un program de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în situații vulnerabile, care obțin venituri sub plafoanele stabilite prin lege.

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net este de 346 de lei pe lună pentru fiecare membru de familie sau 504 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani. În cazul sprijinului pentru familii cu copii, plafonul este de 879 de lei pe membru de familie.

Agențiile teritoriale vor avea obligația de a reține lunar sumele datorate, după deducerea contribuțiilor și a altor drepturi prevăzute de lege, și de a le vira către bugetele locale în termen de 10 zile lucrătoare, pe baza titlurilor executorii primite.

Oprirea executării silite, condiționată de plata datoriilor

Executarea silită va fi suspendată în momentul în care beneficiarii prezintă certificate de atestare fiscală ce confirmă stingerea obligațiilor fiscale. În acest caz, organele fiscale locale vor trebui să oprească reținerile din indemnizații sau din venitul minim de incluziune.

