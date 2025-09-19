Primăria Teiuș a dat startul modernizării grupurilor sanitare de la liceu. Ce lucrări sunt vizate
Primăria Teiuș a dat startul modernizării grupurilor sanitare de la liceu. Lucrările vizate: acoperișul și toate spațiile interioare
Primăria orașului Teiuș a anunțat că au început lucrările de reabilitare la clădirea grupurilor sanitare ale liceului din localitate. Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în infrastructura educațională și are ca obiectiv crearea unor condiții moderne și sigure pentru elevi.
Conform primăriei, lucrările de la Liceul Teoretic Teiuș presupun înlocuirea completă a acoperișului clădirii și refacerea tuturor spațiilor interioare. „Ne dorim ca, în cel mai scurt timp, elevii noștri să poată folosi această clădire în condiții moderne și sigure”, au transmis reprezentanții administrației locale.
Modernizarea grupurilor sanitare vine ca răspuns la necesitatea de a îmbunătăți infrastructura școlară, astfel încât elevii și cadrele didactice să beneficieze de spații corespunzătoare și funcționale. Autoritățile locale au precizat că acest tip de investiții reprezintă o prioritate pentru comunitatea din Teiuș.
Lucrările vizează:
* înlocuirea completă a acoperișului clădirii;
* refacerea și modernizarea tuturor spațiilor interioare;
