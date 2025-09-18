Rămâi conectat

Curier Județean

Continuă investițiile în Teiuș! Modernizare pentru o zonă de acces auto și lucrări pentru introducerea canalizării pe mai multe străzi

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Primăria Teiuș a demarat lucrările de reparație la zona de acces auto situată în apropierea stației Lukoil și au finalizat lucrările de canalizare pe anumite porțiuni și au început pe altele.

Autoritățile locale din Teiuș au demarat lucrările de reparație la zona de acces auto situată în apropierea stației Lukoil. Pentru refacerea completă a porțiunii de rigolă turnată cu capace carosabile, circulația va fi blocată aproximativ șapte zile.

,,Am demarat în forță reparatia zonei de acces auto lângă stația Lukoil, puternic deteriorată de traficul din zona și de trecerea timpului! Se impune refacerea integrala a portiunii de rigolă turnata cu capace carosabile, fapt ce presupune blocarea circulatie pentru circa șapte zile și devierea traficului pe partea stângă a catedralei din centru! Cu răbdare și înțelegere vom avea o zona de acces sigura, pe care o utilizăm cu toții”, a publicat Primăria Teiuș, pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, lucrările de canalizare menajeră pe strada Horea, până la intersecția cu strada Fermei, au fost finalizate, a mai transmis Primăria Teiuș.

Constructorul a început și lucrări pe partea cealaltă a căii ferate, pe străzile Lucian Blaga și Petru Maior, pentru extinderea rețelei de canalizare menajeră.

,,Astăzi au fost finalizate lucrările de canalizare menajeră pe strada Horea, până la intersecția cu strada Fermei, inclusiv partea de racorduri la locuințe.

De astăzi, constructorul a trecut de partea cealaltă a căii ferate, unde se lucrează pe străzile Lucian Blaga și Petru Maior, pentru introducerea canalizării menajere.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe perioada lucrărilor și vă mulțumim pentru înțelegere!

Sperăm ca guvernanții noștri să deblocheze fondurile alocate proiectului, pentru ca, după finalizarea rețelei de canalizare, să putem trece și la reabilitarea rutieră a străzilor vizate.

Pas cu pas, aceste investiții aduc condiții mai bune pentru locuitorii din zonele vizate și reprezintă încă un pas înainte în modernizarea infrastructurii orașului nostru”, se arată într-o altă postare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 septembrie 2025

De

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri ar fi acroșat o țeavă de gaz. Detașamentul de pomperi Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs în mun. Sebes str. Sălane. Este vorba despre un autocamion ce transporta deșeuri care […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

18 septembrie 2025

De

Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj Un șofer din Alba, în vârstă de aproximativ 55 de ani, a fost implicat pe 14 septembrie, în jurul orei 19:00, într-un accident rutier în localitatea Vâlcele, județul Cluj. Din primele […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr, de 26 de ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere la volanul unui utilaj de construcții

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 septembrie 2025

De

Un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu este cercetat de polițiști după ce a fost oprit pe DJ 107 H, de către polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit. În urma controlului, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult decât […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 53 de minute

Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației

Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației Joi, 18 septembrie 2025, sindicatele din învățământ au...
Actualitateacum 2 ore

EUROSTAT | Cele mai sărace persoane din Europa sunt în România! Polonia se află la polul opus

Cea mai mare pondere a persoanelor care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a fost înregistrată în România...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 13 minute

Accident GRAV la Sebeș: O fetiță de 4 ani lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc nepermis

Accident GRAV la Sebeș: O fetiță de 4 ani lovită de o mașină în timp ce traversa strada prin loc...
Ştirea zileiacum 21 de minute

ACCIDENT pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda: Două persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren

ACCIDENT pe autostrada A10, sensul Alba Iulia – Turda: Două persoane rănite după impactul dintre un microbuz și un autotren...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

ACCIDENT în Sebeș: Un autocamion a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii

Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 septembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autocamion care transporta deșeuri...
Curier Județeanacum 2 ore

Continuă investițiile în Teiuș! Modernizare pentru o zonă de acces auto și lucrări pentru introducerea canalizării pe mai multe străzi

Primăria Teiuș a demarat lucrările de reparație la zona de acces auto situată în apropierea stației Lukoil și au finalizat...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 22 de ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente

Plafonarea prețurilor la alimente, adoptată la inițiativa PSD, nu este un moft, ci o necesitate reală pentru un trai mai...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

18 septembrie – Ziua Mondială a Geologilor. Rezultatele cercetărilor geologiei românești, remarcate pe plan mondial

Ziua mondială a geologilor se sărbătorește în fiecare an pe 18 septembrie. Geologia studiază atât compoziția rocilor de suprafață cât...
Opinii - Comentariiacum o zi

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte

Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea