Continuă investițiile în Teiuș! Modernizare pentru o zonă de acces auto și lucrări pentru introducerea canalizării pe mai multe străzi

Primăria Teiuș a demarat lucrările de reparație la zona de acces auto situată în apropierea stației Lukoil și au finalizat lucrările de canalizare pe anumite porțiuni și au început pe altele.

Autoritățile locale din Teiuș au demarat lucrările de reparație la zona de acces auto situată în apropierea stației Lukoil. Pentru refacerea completă a porțiunii de rigolă turnată cu capace carosabile, circulația va fi blocată aproximativ șapte zile.

,,Am demarat în forță reparatia zonei de acces auto lângă stația Lukoil, puternic deteriorată de traficul din zona și de trecerea timpului! Se impune refacerea integrala a portiunii de rigolă turnata cu capace carosabile, fapt ce presupune blocarea circulatie pentru circa șapte zile și devierea traficului pe partea stângă a catedralei din centru! Cu răbdare și înțelegere vom avea o zona de acces sigura, pe care o utilizăm cu toții”, a publicat Primăria Teiuș, pe o rețea de socializare.

Mai mult decât atât, lucrările de canalizare menajeră pe strada Horea, până la intersecția cu strada Fermei, au fost finalizate, a mai transmis Primăria Teiuș.

Constructorul a început și lucrări pe partea cealaltă a căii ferate, pe străzile Lucian Blaga și Petru Maior, pentru extinderea rețelei de canalizare menajeră.

,,Astăzi au fost finalizate lucrările de canalizare menajeră pe strada Horea, până la intersecția cu strada Fermei, inclusiv partea de racorduri la locuințe.

De astăzi, constructorul a trecut de partea cealaltă a căii ferate, unde se lucrează pe străzile Lucian Blaga și Petru Maior, pentru introducerea canalizării menajere.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe perioada lucrărilor și vă mulțumim pentru înțelegere!

Sperăm ca guvernanții noștri să deblocheze fondurile alocate proiectului, pentru ca, după finalizarea rețelei de canalizare, să putem trece și la reabilitarea rutieră a străzilor vizate.

Pas cu pas, aceste investiții aduc condiții mai bune pentru locuitorii din zonele vizate și reprezintă încă un pas înainte în modernizarea infrastructurii orașului nostru”, se arată într-o altă postare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI