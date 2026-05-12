INVESTIȚIE de peste 6 milioane de euro într-o fermă de bovine de carne într-o comună din Alba

O companie din județul Maramureș a solicitat Direcției Județene de Mediu (DJM) Alba emiterea acordului de mediu pentru un proiect care vizează edificarea unei mari ferme de bovine de carne în județul Alba, la Câlnic, a anunțat luni, 11 mai 2026 DJM Alba.

Investiția este în valoare de aproximativ 33 de milioane de lei (echivalentul a peste 6,3 milioane de euro), iar perioada de implementare propusă este de 36 de luni.

Ce presupune proiectul

Proiectul propus vizează dezvoltarea unei ferme moderne integrate pentru creșterea bovinelor de carne, prin realizarea unor investiții complexe în infrastructură, echipamente tehnologice performante și soluții sustenabile de producție și gestionare a resurselor. Investiția urmărește crearea unei capacități de creștere pentru un efectiv de 1.920 capete/serie, cu două serii pe an, în cadrul unui sistem zootehnic eficient și complet automatizat.

În cadrul proiectului vor fi realizate construcții destinate desfășurării activităților zootehnice, respectiv hale pentru creșterea vițeilor, grajd pentru selectare, culoar tehnologic de legătură, filtru sanitar, fanar, FNC (fabrică de nutrețuri combinate), lagună pentru gestionarea dejecțiilor, platforme tehnologice, cântar-basculă și dezinfector pentru autovehicule. De asemenea, proiectul include amenajarea platformelor, aleilor de circulație și împrejmuirea întregului amplasament, precum și realizarea tuturor utilităților necesare funcționării obiectivului: alimentare cu energie electrică, apă și rețea de canalizare cu bazin vidanjabil.

Componenta tehnologică a investiției presupune achiziționarea unor echipamente moderne și computerizate pentru creșterea bovinelor și managementul dejecțiilor, precum sisteme automate de furajare, roboți de alimentare, sisteme de ventilație, silozuri pentru furaje, instalații pentru pompare și amestecare dejecții, pardoseli speciale din beton și cauciuc, precum și o linie tehnologică pentru producția de nutreț combinat. Aceste dotări sunt concepute pentru a asigura eficiență ridicată, reducerea consumurilor energetice și creșterea productivității muncii.

Proiectul integrează și o componentă de condiționare și procesare a produselor rezultate din activitatea fermei, prin amenajarea unui punct de sacrificare la nivel de fermă, echipat cu module specializate pentru sacrificare, tranșare și păstrarea în condiții optime a carcaselor și semicarcaselor rezultate. Această investiție contribuie la creșterea valorii adăugate a produselor și la eficientizarea fluxului tehnologic integrat.

În vederea reducerii impactului asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră, proiectul include investiții în producerea energiei din surse regenerabile, prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru acoperirea unei părți din consumul propriu de energie electrică. Totodată, sunt prevăzute investiții specifice economiei circulare, prin valorificarea biomasei pentru producerea energiei termice și prin transformarea deșeurilor generate în fluxul tehnologic în produse cu valoare adăugată superioară, cum ar fi untura de vită obținută prin topirea și procesarea seului.

Prin implementarea proiectului se urmărește dezvoltarea unei exploatații zootehnice moderne, eficiente energetic și sustenabile, capabile să asigure produse de calitate superioară, randamente ridicate și condiții optime de funcționare, în concordanță cu cerințele actuale privind protecția mediului, bunăstarea animalelor și competitivitatea sectorului agroalimentar.

Amplasamentul ales

Amplasamentul destinat realizării investiției are o suprafață totală de 14.172 mp și este situat în localitatea Câlnic, județul Alba. Terenul se află în proprietatea Bovinia Ranch S.R.L. (n.a. compania care își propune să realizeze investiția), fiind cumpărat în 2023.

Accesul principal în incintă se va realiza din partea de nord a proprietății, direct din drumul de acces aferent DJ 106F.

În prezent, pe teren există două construcții anexe nefinalizate: construcția C1, cu o suprafață construită de 4.240 mp, și construcția C2, cu o suprafață construită de 250 mp, acestea urmând să fie integrate sau adaptate în cadrul viitoarei investiții.

