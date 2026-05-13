PENSII 2026 | Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari
Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari
O serie de criterii sunt luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari. Procedura este realizată automat prin sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii.
Punctajul este stabilit în funcție de datele existente în baza de date. Repartizarea se face conform criteriilor prevăzute de legislație.
Citește și: Bilete de tratament balnear 2026, pentru persoanele asigurate şi pensionarii din sistemul public: Care sunt seriile stabilite. Precizările Casei de Pensii Alba
Criterii care cântăresc decisiv repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari
Unul dintre criteriile importante este perioada în care o persoană a beneficiat anterior de un astfel de bilet. „Scade punctajul dacă a luat bilet de tratament și altă persoană n-a avut în ultimii doi ani bilet”, a explicat un oficial al Casei Naționale de Pensii.
Printre criterii se află și cuantumul sau categoria pensiei.
Există și situații în care unele persoane pot primi bilete chiar dacă au beneficiat și în anii anteriori. Acest lucru este posibil atunci când renunță alte persoane. âBiletele nerevendicate trebuie redistribuite deoarece locurile au fost deja achiziționate și trebuie valorificate.
Procedură electronică de repartizare
Funcționarii Casei Naționale de Pensii doar introduc datele personale, iar sistemul repartizează automat biletele. Asta în baza informațiilor existente în baza de date a Casei de Pensii.
Pentru a putea beneficia de un bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună cereri la Casa Județeană de Pensii. Trebuie să completeze opțiunile privind stațiunea sau hotelul dorit.
Listele cu repartizările sunt afișate la sediul Caselor Județene de Pensii și pe site, iar persoanele care primesc bilete sunt anunțate și telefonic pentru ridicarea acestora.
sursa: Radio Reșița
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Abonament „Plus” la WhatsApp: Ce conțin funcțiile noi pentru utilizatorii care plătesc
Abonament „Plus” la WhatsApp: Ce conțin funcțiile noi pentru utilizatorii care plătesc Meta testează WhatsApp Plus, un abonament cu plată dedicat utilizatorilor de iPhone, care oferă teme personalizate, stickere animate și opțiuni suplimentare pentru organizarea conversațiilor. După mai bine de un deceniu în care WhatsApp și-a păstrat statutul de aplicație gratuită și simplă de mesagerie, […]
Peste două treimi dintre români apreciază activitatea Maiei Sandu ca preşedinte al Republicii Moldova
Peste două treimi dintre români apreciază activitatea Maiei Sandu ca preşedinte al Republicii Moldova Peste două treimi dintre români au o părere foarte bună sau oarecum bună despre activitatea Maiei Sandu în calitate de preşedinte al Republicii Moldova, rezultă dintr-un sondaj INSCOP Research, care mai indică şi că peste 50% cred că Maia Sandu contribuie […]
Economistul Radu Georgescu: Dacă PIB-ul ajustat din trimestrul I 2026 va scădea, înseamnă că actualul Guvern este de 3 trimestre și toate sunt în scădere economică
Economistul Radu Georgescu: Dacă PIB-ul ajustat din trimestrul I 2026 va scădea, înseamnă că actualul Guvern este de 3 trimestre și toate sunt în scădere economică Economistul Radu Georgescu susține că publicarea PIB-ului României pentru trimestrul I din 2026 ar putea influența direct viitorul actualei formule de guvernare. El afirmă că o eventuală scădere a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari
Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari O serie de criterii sunt luate în...
Abonament „Plus” la WhatsApp: Ce conțin funcțiile noi pentru utilizatorii care plătesc
Abonament „Plus” la WhatsApp: Ce conțin funcțiile noi pentru utilizatorii care plătesc Meta testează WhatsApp Plus, un abonament cu plată...
Știrea Zilei
Sete mare: Primăria Alba Iulia cumpără apă plată de 6.000 de euro
Sete mare: Primăria Alba Iulia cumpără apă plată de 6.000 de euro Primăria Alba Iulia a făcut, în 5 mai...
INVESTIȚIE de peste 6 milioane de euro într-o fermă de bovine de carne într-o comună din Alba
INVESTIȚIE de peste 6 milioane de euro într-o fermă de bovine de carne într-o comună din Alba O companie din...
Curier Județean
13 mai 2026 | Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000
Trei ani de la deschiderea Băilor Sărate Ocna Mureș: În curând, clientul cu numărul 1.000.000 Miercuri, 13 mai 2025 se...
23 mai 2026 | Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
Noaptea Muzeelor, cu PROGRAMARE, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia Și în acest an accesul la Noaptea Muzeelor de la...
Politică Administrație
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume guvernarea
Marius Hațegan, secretar general PNL Alba: PNL respinge ferm orice fel de coaliție cu PSD. Au obligația să își asume...
Opinii Comentarii
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus. Din moaștele ei a izvorât mir tămăduitor, care vindeca toate bolile
13 mai: Sfânta Glicheria. Povestea muceniței aruncată la fiare sălbatice, pentru că a refuzat să aducă jertfe idolului lui Zeus....
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali
12 mai – Ziua internațională a asistenților medicali Ziua internațională a asistenților medicali este celebrată, la 12 mai, în întreaga...