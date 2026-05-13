PENSII 2026 | Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari

Ioana Oprean

Care sunt CRITERIILE luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari

O serie de criterii sunt luate în calcul la repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari. Procedura este realizată automat prin sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii.

Punctajul este stabilit în funcție de datele existente în baza de date. Repartizarea se face conform criteriilor prevăzute de legislație.

Criterii care cântăresc decisiv repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari

Unul dintre criteriile importante este perioada în care o persoană a beneficiat anterior de un astfel de bilet. „Scade punctajul dacă a luat bilet de tratament și altă persoană n-a avut în ultimii doi ani bilet”, a explicat un oficial al Casei Naționale de Pensii.

Printre criterii se află și cuantumul sau categoria pensiei.

Există și situații în care unele persoane pot primi bilete chiar dacă au beneficiat și în anii anteriori. Acest lucru este posibil atunci când renunță alte persoane. âBiletele nerevendicate trebuie redistribuite deoarece locurile au fost deja achiziționate și trebuie valorificate.

Procedură electronică de repartizare

Funcționarii Casei Naționale de Pensii doar introduc datele personale, iar sistemul repartizează automat biletele. Asta în baza informațiilor existente în baza de date a Casei de Pensii.

Pentru a putea beneficia de un bilet de tratament, pensionarii trebuie să depună cereri la Casa Județeană de Pensii. Trebuie să completeze opțiunile privind stațiunea sau hotelul dorit.

Listele cu repartizările sunt afișate la sediul Caselor Județene de Pensii și pe site, iar persoanele care primesc bilete sunt anunțate și telefonic pentru ridicarea acestora.

sursa: Radio Reșița

