Primăria Sebeș „TAXEAZĂ” RER VEST–RETIM: 2000 de lei, pentru că nu a respectat programul de ridicare a deșeurilor menajere

Prefectul Nicolae Albu despre criza gunoaielor: „Instituțiile vor aplica legea, dar interesul comun este să intrăm într-o normalitate”

Nicolae Albu, Prefectul Județului Alba, a discutat referitor la problema gunoaielor din Alba Iulia, susținând că atât Instituția Prefectului cât și instituțiile abilitate monitorizează situația în mod constant.

„Noi, în cursul zilei de ieri am avut o întâlnire cu reprezentanții instituțiilor de concentrate care au atribuții în acest sens. A fost prezent Comisarul Șef al Gărzii de Mediu, Dănuț Hălălai, doamna director de la Agenția pentru Protecția Mediului, Mărioara Popescu, și domnul director al DSP, Alexandru Sinea.

Am avut prezentat un raport din partea lor a activității pe ultima lună, noi facem analiza aceasta lunară, aproape în fiecare consiliu prefectural, dânșii prezintă un punct de vedere.

Ieri, ținând cont că au fost și sărbătorile de iarnă și volumele în fiecare an sunt crescute semnificativ, am vrut să am un raport din partea dânșilor, mi-au făcut o informare. E adevărat că au fost volume crescute, am relaționat în acest sens și cu domnul primar Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia și cu domnul Adrian Teban, președintele ADI Salubris. Sunt câteva sincope pe care dânșii mi le-au precizat, am înțeles că au și trasat, atât Garda de Mediu, cât Direcția pentru Sănătate Publică, măsuri concrete și au aplicat și amenzi.

Interesul nostru este ca partea de deșeuri să fie gestionată corect, pentru a fi ridicat cu ritmicitate. Am înțeles că deși este prevăzut, cel puțin pentru asociații, o ridicare de trei ori pe săptămână, în această perioadă, se ridică de la asociații zilnic, tocmai pentru a nu mai avea probleme.

Domnul primar Gabriel Pleșa mi-a spus că monitorizează toate punctele de colectare prin Poliția Locală, tocmai pentru a preveni și pentru a nu fi sincope și l-am rugat să ia în calcul, pentru că am avut un feedback pozitiv din partea cetățenilor, să mai amplaseze containere pentru materiale inerte, materiale de construcții, dar pentru persoanele fizice, nu pentru firme, tocmai pentru a preveni partea de depozitare necontrolată.

Garda de Mediu și DSP va face un control atât la operator, pe partea de colectare-transport, cât și depozit și dânșii, cu siguranță, o să vină cu precizări clare, ce s-a încălcat și ce nu s-a încălcat, dar vreau să precizez că este prima lună, ADI Salubris ne-a asigurat că monitorizează, la finalul lunii o să facă rapoarte și scopul nostru, al tuturor este să remediem și să avem un serviciu de colectare corect.

Eu vă asigur că Instituția Prefectului va monitoriza în permanență, instituțiile de concentrate vor aplica legea, dar interesul nostru comun este să intrăm într-o normalitate, chiar am solicitat să relaționez cu primăriile și cu ADI Salubris pentru o mai bună informare a cetățeanului, s-au primit broșurile, dar cred că trebuie, inclusiv în presă, să fie precizări mai multe pentru colectarea selectivă și o mai bună colaborare cu asociațiile de locatari”, a transmis Prefectul Județului Alba, Nicolae Albu.